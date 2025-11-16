Doncic: "Me gusta más meter triples cuando todo el mundo está en contra"

"Me gusta más el silencio. Porque tienes a todo el mundo en contra de ti. Creo que me gusta más eso", admitió Doncic en español ante los medios, entre ellos EFE, en la rueda de prensa posterior al encuentro del Fiserv Forum.

Milwaukee (EE.UU.), 15 nov (EFE).- Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers, reconoció este sábado que le gusta más meter triples en ambientes hostiles respecto a hacerlo cuando tiene el público a favor, después de su gran actuación de 41 puntos en la victoria 119-95 en el campo de los Milwaukee Bucks.

Luka Doncic protagonizó un recital de baloncesto en Milwaukee y dirigió con 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias el triunfo por 119-95 de Los Ángeles Lakers contra los Bucks para cerrar con un balance de tres victorias y dos derrotas la gira de cinco partidos fuera de casa de los angelinos.

JJ Redick dio paso a Doncic en el quinteto titular pese a tratarse de un 'back to back' (partidos en días consecutivos) y el esloveno respondió. Estuvo 38 minutos en pista y selló 41 puntos con nueve de 16 en tiros de campo, cinco de once en triples y 18 de 20 desde la línea de libres.

Doncic saltó a la pista del Fiserv Forum para calentar llevando unas zapatillas con el nombre de su hija escrito a mano en la parte posterior.

"Lo hice el año pasado mucho y este año todavía no lo he hecho (en partidos). Es el mejor regalo del mundo", dijo. EFE

