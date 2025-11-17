Lunes 17 de noviembre de 2025

Redacción deportes. Las selecciones de Alemania y Eslovaquia se juegan este lunes en el Red Bull Arena de Leipzig la clasificación directa para el Mundial 2026, algo que ya tiene en el bolsillo la de Países Bajos, que sellará el billete ante la de Litu...

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Redacción deportes. Las selecciones de Alemania y Eslovaquia se juegan este lunes en el Red Bull Arena de Leipzig la clasificación directa para el Mundial 2026, algo que ya tiene en el bolsillo la de Países Bajos, que sellará el billete ante la de Lituania en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA: Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, Detroit Pistons-Indiana Pacers y Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers (00.00 GMT), Miami Heat-New York Knicks y Toronto Raptors-Charlotte Hornets (00.30), Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder (01.00) y Denver Nuggets-Chicago Bulls (02.00).

FÚTBOL

- Fase de clasificación para el Mundial 2026. Europa (FOTO) (todos a las 19.45 GMT). Grupo A: Alemania-Eslovaquia e Irlanda del Norte-Luxemburgo. Grupo G: Malta-Polonia y Países Bajos-Lituania. Grupo L: República Checa-Gibraltar y Montenegro-Croacia.

- Se cierra la decimosexta y última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Belgrano-Unión, Barracas Central-Huracán, Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia y Platense-Gimnasia y Esgrima.

MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, último de los Mundiales de motociclismo de velocodad.

TENIS

- Previa de la fase final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia (Italia) entre el martes y el domingo. Información de Tomás Frutos.

