Noboa acepta la derrota en referéndum y dice que su compromiso con el país "se fortalece"

Montañita (Ecuador), 16 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó este domingo la derrota en el referéndum que él mismo impulsó y con el que buscaba, entre otros objetivos, que los ecuatorianos se pronunciaran sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, y aseguró además que su compromiso con el país "se fortalece".

"Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", escribió en su cuenta de la red social X el mandatario, que no salió ante los medios para dirigirse al país como lo ha hecho en anteriores procesos electorales.

"Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", añadió Noboa, que aguardó los resultados cerca de Olón, la comuna de playa donde votó a primera hora de este domingo y en la que tiene su residencia.

Escrutado más del 93 % de los votos, el 'No' venció en las cuatro preguntas planteadas por Noboa, que incluían temas políticos y de seguridad. EFE

