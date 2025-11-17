Rusia derriba 36 drones ucranianos sobre siete de sus regiones

Moscú, 17 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 36 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde fueron abatidos 14 aparatos no tripulados.

Los demás drones fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Tambov (ocho), Uliánovsk (cinco), Vorónezh (cuatro), Oriol (tres), Nizhni Nóvgorod (uno) y Tula (uno).

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Tambov y Penza, capitales de las regiones homónimas.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

