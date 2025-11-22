Alianza derrota al San Francisco y es el primer finalista del Clausura panameño

Alianza arrancó el partido volcado al ataque ante un San Francisco ordenado en defensa. La primera ocasión clara llegó al minuto 6, cuando Reynaldiño Verley, tras pase de Gilberto Rangel, estrelló su remate en el poste.

Ciudad de Panamá, 21 nov (EFE).- El Alianza derrotó este viernes por 2-1 al San Francisco y se adjudicó el primer boleto para la final del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

Nueve minutos después, Reyniel Perdomo ganó por alto, pero su cabezazo salió ligeramente desviado.

San Francisco resistió el asedio y en el minuto 19 avisó con un disparo de Darwin Pinzón que inquietó el arco de Alianza.

Cuando comenzaba a equilibrar el juego, llegó el golpe visitante: Verley firmó el 0-1 en el minuto 35, tras una precisa asistencia de John Jairo Alvarado.

La segunda parte fue más pareja. Alianza generó peligro cuando Heuyín Guardia, tras una combinación con Darío Wright, remató solo frente al arco, pero su disparo se fue por encima. Guardia volvió a fallar otra opción clara al 66.

La falta de puntería abrió la puerta al empate del San Francisco: Édgar Góndola marcó de cabeza el 1-1 en el minuto 77.

Alianza respondió y a los 84 minutos Jaquin Gargonia obligó a extremar esfuerzos a la zaga franciscana.

Finalmente, la insistencia tuvo premio al minuto 86 cuando el colombiano John Jairo Alvarado, asistido por John Asprilla, firmó el definitivo 1-2 que selló el pase a la final.

El conjunto verdolaga, dirigido por el colombiano Jair Palacios, aguarda ahora por su rival, que saldrá este sábado del juego entre el Plaza Amador y el Club Atlético Independiente (CAI). EFE

