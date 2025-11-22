China y EE.UU. dialogan sobre seguridad marítima en Hawái, según la Armada china

En un mensaje difundido a través de la red social WeChat, la Armada china indicó que la reunión fue "franca y constructiva" y estuvo centrada en "la situación actual de seguridad marítima y aérea entre China y Estados Unidos".

Pekín, 22 nov (EFE).- Los ejércitos de China y Estados Unidos mantuvieron conversaciones sobre seguridad marítima en un encuentro celebrado del 18 al 20 de noviembre en Hawái (EE.UU.), informó este sábado la Armada china, en medio del restablecimiento gradual de los contactos militares entre ambas potencias.

Las delegaciones evaluaron la implementación anual del código de conducta para la seguridad en los encuentros marítimos y aéreos entre ambas partes, debatieron medidas para mejorar la seguridad militar marítima bilateral e "intercambiaron opiniones" sobre los temas de la reunión del grupo de trabajo de 2026, señaló el texto.

"Ambas partes coincidieron en que las reuniones del Mecanismo de Consultas sobre la Seguridad Militar Marítima contribuyen a que las unidades de primera línea de las fuerzas navales y aéreas de ambos países interactúen de manera más profesional y segura, lo que favorece evitar malentendidos y errores de juicio, y gestionar los riesgos y crisis", manifestó la Armada china.

Durante este último encuentro, Pekín también expresó su "firme oposición" a cualquier acción que, bajo el pretexto de la libertad de navegación o sobrevuelo, "perjudique la soberanía y la seguridad de China", al tiempo que mostró su rechazo "a cualquier provocación o actividad de reconocimiento cercano dirigida contra China".

"China continuará defendiendo de manera firme y conforme a la ley su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos, y salvaguardará la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales", concluyó la Armada.

Este encuentro tuvo lugar semanas después de la reunión celebrada en Kuala Lumpur entre el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro chino de Defensa, Dong Jun, en la que el jefe del Pentágono advirtió de que a Washington le preocupaban las acciones de China alrededor de Taiwán.

En respuesta, el ministro chino subrayó que la "reunificación" entre ambos lados del Estrecho es una "tendencia histórica irreversible", e instó a EE.UU. a adoptar una postura clara en contra de la "independencia de Taiwán", isla gobernada de forma autónoma desde 1949.

Tras ese diálogo, Hegseth aseguró que había coincidido con Dong en la necesidad de establecer una línea de comunicación a nivel militar para evitar escaladas. EFE

