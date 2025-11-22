El Fondo Mundial contra sida, malaria y tuberculosis recauda 11.340 millones de dólares

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- El Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria recaudó 11.340 millones de dólares en un evento coorganizado por los Gobiernos de Sudáfrica y del Reino Unido en los márgenes de la Cumbre de Líderes del G20 que tiene lugar este fin de semana en Johannesburgo.

La cifra, no obstante, queda por debajo del objetivo fijado por la organización, con sede en Ginebra, que el pasado febrero estimó necesitar 18.000 millones de dólares para financiar sus actividades entre 2027 y 2029, en un contexto marcado por la reducción de la ayuda de grandes donantes tras la reforma de la política exterior de EE.UU. bajo el presidente Donald Trump.

"El resultado representa una poderosa demostración de unidad y determinación en un periodo marcado por el ajuste fiscal, los conflictos y la incertidumbre global", señaló el Fondo Mundial en un comunicado difundido a última hora del viernes.

"En un año en que muchos predijeron el fin de la solidaridad global, nuestros socios han demostrado lo contrario", remarcó el director ejecutivo del Fondo Mundial, Peter Sands, durante el evento.

Sands aseguró que "el viejo modelo" de financiación para el desarrollo se ha terminado y que es esencial que los países avancen hacia una mayor autosuficiencia.

Asimismo, anunció que la organización prevé reducir en un 20 % sus costes operativos en 2026 por sus déficits de financiación.

En el evento participaron cinco jefes de Estado y de Gobierno -entre ellos, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa- y representantes de 17 países, junto a fundaciones filantrópicas, empresas, sociedad civil y redes comunitarias.

"En el mundo volátil de hoy, debemos priorizar un gasto que marque una diferencia real y apoye el crecimiento, tanto a nivel nacional como global", afirmó Starmer.

En total, los Estados miembros del G20 comprometieron 8.960 millones de dólares.

Entre ellos, destacaron las contribuciones del Reino Unido, con 850 millones de libras (unos 966 millones de euros); de Estados Unidos, el mayor donante, con 4.600 millones de dólares (unos 3.995 millones de euros); de Alemania, que confirmó 1.000 millones de euros; y de Canadá, con 1.020 millones de dólares canadienses (unos 627 millones de euros).

España, por su parte, anunció que elevará su contribución a 145 millones de euros.

El Fondo Mundial es una alianza internacional para combatir el sida, la tuberculosis y la malaria que asegura haber salvado 70 millones de vidas desde 2002 gracias al trabajo conjunto de líderes mundiales, comunidades, sociedad civil, personal sanitario y sector privado. EFE

