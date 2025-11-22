Foxconn construirá un centro de datos en Taiwán con la nueva plataforma GB300 de Nvidia

En un comunicado difundido el viernes, Foxconn indicó que el proyecto será liderado por Visionbay.ai, su nueva unidad de negocio especializada en supercomputación y operaciones en la nube para inteligencia artificial.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Taipéi, 22 nov (EFE).- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, anunció planes para construir el "primer centro de supercomputación" de Taiwán utilizando la nueva plataforma GB300 NVL72 de Nvidia, en medio de la creciente colaboración de ambas compañías en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

"Los sistemas NVIDIA GB300 NVL72 están programados para entrar en funcionamiento durante la primera mitad del próximo año, lo que supone una importante aceleración en el desarrollo de la infraestructura de IA soberana de Taiwán", señaló la tecnológica con sede en la ciudad taiwanesa de Nuevo Taipéi (norte).

En un foro celebrado durante el Hon Hai Tech Day de Taipéi, el director ejecutivo de Visionbay.ai, Neo Yao, explicó este viernes que el centro tendrá una capacidad de 27 megavatios y será el primero en Asia en adoptar la plataforma GB300, según declaraciones recogidas por la agencia isleña CNA.

Fundado en 1974, el grupo Foxconn es el fabricante de dispositivos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras tecnológicas, se ha visto beneficiada en los últimos meses por el optimismo sobre el futuro de la IA, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes de los servidores de Nvidia.

De hecho, la compañía superó los pronósticos de los analistas al lograr unos beneficios de 57.673 millones de dólares taiwaneses (1.839 millones de dólares, 1.597 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, un crecimiento interanual del 17 %. EFE

jacb/rrt