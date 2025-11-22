Norris admite que no esperaba "ser tan bueno" en condiciones de lluvia

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El líder del Mundial de Fórmula Uno, Lando Norris, ha admitido tras lograr el primer puesto en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas que no esperaba "ser tan bueno" en condiciones de mojado, si bien ha avisado que todavía "quedan muchos interrogantes" de cara a la carrera porque "nadie ha hecho más de diez vueltas en una tanda ni con alta carga de combustible".

El piloto de McLaren ha asegurado que ha sido una clasificación "muy estresante" por las condiciones deslizantes, en especial del tercer sector, y porque no sabía "si alguien iba a conseguir una vuelta mejor" detrás de él, una posibilidad que tenían Charles Leclerc y Óscar Piastri, pero ambos fallaron.

Norris ha detallado que desde su monoplaza sentía que los dos primeros sectores eran "buenos", pero ha lamentado que en la parte final del trazado era "muy deslizante" y difícil de controlar: "Si cogías un poco el piano, el coche se iba en la otra dirección, pero bueno ha sido suficientemente bueno para conseguir el primer puesto".

El británico ha asegurado que ha sido "uno de sus mejores pilotajes" tras saber adaptarse a unas condiciones de lluvia inéditas en la historia del Gran Premio de Las Vegas e "ir paso a paso" para minimizar la sensación de "poder ir al muro después de la Q1".

De cara a la carrera ha dicho que seguramente será "interesante" por la lucha que supondrá con Max Verstappen y Carlos Sainz, segundo y tercero en la clasificación, por lo que ha apelado a "disfrutar" para extraer lo mejor de su McLaren. EFE

