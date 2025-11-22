Russell comanda la tercera sesión marcada por la incertidumbre y la humedad de la pista

Pablo Herrera

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- George Russell comanda la tabla de tiempos de la tercera sesión de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas, que no han permitido sacar muchas conclusiones de cara a la clasificación por culpa de la humedad de la pista, que tardó más de media hora en permitir la entrada en acción de un neumático blando que tampoco arrojó información.

Entre tanta incertidumbre, el piloto británico de Mercedes llevó su monoplaza a la primera posición en los estertores de la sesión tras marcar un tiempo de 1:34.054, suficiente para dejar en vano los intentos de Max Verstappen que tuvo que contentarse con la segunda plaza, a 0.227, tras tener que abortar su última vuelta por una pasada de frenada.

El tercer puesto perteneció a un Alex Albon que dejó a su Williams a 0.821 de Russell, tras un final de sesión en la que todos los pilotos mejoraron sus tiempo tras la evolución de la pista, que en los últimos diez minutos dio paso a tiempos más cercanos a las condiciones de seco.

Los McLaren cerraron la clasificación de una tercera jornada dispar para los pilotos de la escudería británica. Lando Norris mostró síntomas de buen ritmo y de adaptación a las condiciones de la pista, tanto, que a falta de siete minutos venía en ritmo de romper el mejor tiempo y abortó la vuelta para entrar en boxes y no salir más, mientras que Óscar Piastri no paró de sufrir y no fue capaz de romper la barrera del 1:40.

La tercera sesión arrancó con la pista húmeda y con la parrilla montando neumáticos intermedios tras las lluvias matutinas de Las Vegas. Tan complicadas eran las condiciones que nadie se atrevía a tomar riesgos ni a poner el neumático blando, aunque hubiera quien lo discutiera con su ingeniero de pista.

Un temor que se encargaron de romper, aunque de manera anecdótica en un principio, Liam Lawson y Lando Norris tras media hora de sesión. Una decisión que abrió el fuego en la parrilla y que dejó escenas de coches patinando en una pista que no permitía al neumático rojo mejorar los tiempos del intermedio.

El trazado del circuito callejero de Las Vegas comenzó a secar y desplegó una locura de mejoras constantes de tiempos que no dio demasiada información sobre la configuración de la parrilla para la clasificación, pero sí para testar sensaciones del blando en condiciones mixtas.

Aston Martin, Alpine y Kick Sauber tardaron más de media hora en iniciar la tercera sesión de entrenamientos libres, especialmente Fernando Alonso, que fue el último piloto en marcar su primer tiempo, minutos antes de encaramarse a la novena posición. Carlos Sainz se limitó a la duodécima plaza y el argentino Franco Colapinto concluyó en el puesto dieciséis.

La incertidumbre para la clasificación, que se disputará a las 05.00 horas, es palpable tras las buenas sensaciones de los Ferrari, el Red Bull de Max Verstappen, los Mercedes y los McLaren, aunque todo podría cambiar si se cumplen las previsiones de lluvia para la sesión. EFE

