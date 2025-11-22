Sábado 22 de noviembre de 2025

FÚTBOL FINAL COPA SUDAMERICANA

Asunción. El Lanús argentino, campeón en 2013 y que dirige Maruricio Pellegrino, y el Atlético Mineiro del también argentino Jorge Sampaoli se enfrentan este sábado en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción en la Final de la vigésima cuarta edición de la Copa Sudamericana. Información de Pablo Duer.

TENIS COPA DAVIS

Bolonia (Italia). España, que eliminó a la República Checa en cuartos de final y busca su séptimo título, se enfrenta este sábado a Alemania en la segunda semifinal de la Copa Davis, que se juega en la ciudad italiana de Bolonia. Al ganador le espera en la final Italia, vigente campeona. Información de Tomás Frutos

AUTOMOVILISMO G.P. LAS VEGAS F1

Redacción deportes. Continúa el Gran Premio de Las Vegas, vigésima segunda prueba del Campeonato del Mundial de Fórmula 1, con la tercera y última tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación en el circuito urbano de la ciudad estadounidense.

JUEGOS BOLIVARIANOS 2025

Lima. Ceremonia de inauguración de los Juegos Bolivarianos 2025, que se disputarán en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho, con la participación de atletas de once países.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 3 (00.30 a 01.30 GMT) y sesión de clasificación (04.00 a 05.00 GMT) del Gran Premio de Las Vegas, 22ª prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de la ciudad estadounidense. (FOTO)

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers (19.00), Orlando Magic-New York Knicks (23.00), New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks (01.00), Chicago Bulls-Washington Wizards y Milwaukee Bucks-Detroit Pistons (02.00), Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies (02.30) y Denver Nuggets-Sacramento Kings (04.00).

- Liga Endesa. 8ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Força Lleida-UCAM Murcia y Covirán Granada-Real Madrid (18.00), Unicaja-Baxi Manresa (20.00) y Río Breogán-San Pablo Burgos (21.00).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Gurgl (Austria)

ESQUÍ NÓRDICO

- Empieza la Copa del Mundo de saltos. Primera prueba, en Lillehammer (Noruega)

FÚTBOL

- Final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción: Lanús (ARG)-Atlético Mineiro (BRA) (20.00 GMT). Información de Pablo Duer. (FOTO).

- España LaLiga EA Sports. 13ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Alavés-Celta (14.00), Barcelona-Athletic Club (16.15), Osasuna-Real Sociedad (18.30) y Villarreal-Mallorca (21.00).

- Inglaterra. 12ª jornada (-1 GMT): Burnley-Chelsea (13.30), Bournemouth-West Ham (16.00), Brighton-Brentford (16.00), Fulham-Sunderland (16.00), Liverpool-Nottingham Forest (FOTO) (16.00), Wolverhampton-Crystal Palace (16.00), Newcastle-Manchester City (FOTO) (18.30)

- Alemania. 11ª jornada (-1 GMT): Augsburgo-Hamburgo (15.30), Heidenheim-Borussia Monchengladbach (15.30), Bayern Múnich-Friburgo (15.30), Borussia Dortmund-Stuttgart (15.30), Wolfsburgo-Bayer Leverkusen (15.30) y Colonia-Eintracht Fráncfort (18.30)

- Italia. 12ª jornada (FOTO) (-1 GMT): Cagliari-Génova (15.00), Udinese-Bolonia (15.00), Fiorentina-Juventus (18.00), Nápoles-Atalanta (20.45)

- Francia. 13ª jornada (-1 GMT): Lens-Estrasburgo (17.00), Rennes-Mónaco (19.00), París Saint Germain-Le Havre (FOTO) (21.05)

- Argentina. Continúan los octavos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

- Uruguay. Previa de la primera final de la Liga Uruguaya 2025, en la que Nacional se enfrentará Peñarol en una nueva edición del Clásico.

POLIDEPORTIVO

- XX Juegos Bolivarianos, en Lima y Ayacucho (hasta 7 dic). Ceremonia de inauguración.

TENIS

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 23). Segunda semifinal: España-Alemania (11.00 GMT). Información de Tomás Frutos.

