Martes 25 de noviembre de 2025

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Barcelona visita al Chelsea, el Benfica al Ajax y el Bayer Leverkusen al Manchester City en los partidos más destacados de la quinta jornada de la Liga de Campeones que se disputan este martes

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL FINAL LIBERTADORES: PALMEIRAS-FLAMENGO (Serie Previa)

Sao Paulo. Quien es quien en Palmeiras. Palmeiras disputará con Flamengo la final de la Copa Libertadores de 2025 con la plantilla mejor valorada de todo el continente americano, que incluye una dupla letal de delanteros, el argentino 'Flaco' López y el brasilño Vitor Roque, así como una defensa experimentada. Por Carlos Meneses

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL FINAL LIBERTADORES: PALMEIRAS-FLAMENGO (Serie Previa)

Río de Janeiro. Quien es quien en Flamengo. Flamengo llega a su cuarta final de la Copa Libertadores desde 2019 con una plantilla considerada una de las más poderosas y completas del fútbol sudamericano. Por Eduardo Davis

(Texto) (Foto)

---------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Atlanta Hawks (01.00), Philadelphia 76ers-Orlando Magic (02.00), Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers (05.00).

- Euroliga. 13ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (19:00), Zalgiris-Baskonia (19:00) y Valencia Basket-Bayern Múnich (20:30).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Falun (Suecia)

.

FÚTBOL

- Liga de Campeones. 5ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Ajax-Benfica y Galatasaray-Royale Union SG (18.45) - y Bodo/Glimt-Juventus, Borussia Dortmund-Villarreal, Chelsea-Barcelona, Manchester City-Bayer Leverkusen, Marsella-Newcastle, Nápoles-Qarabag y Slavia Praga-Athletic Club (21.00).

- Segunda entrega de la serie previa de la final de la Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo, que se juega el sábado en Asunción.

. Quien es quien en Palmeiras. Por Carlos Meneses (Foto)

. Quien es quien en Flamengo. Por Eduardo Davis (Foto)

- Se cumplen cinco años de la muerte de uno de los grandes ídolos del fútbol mundial: el argentino Diego Armando Maradona.

- La empresa que gestiona la carrera de Neymar anuncia un acuerdo con la marca Pelé, en la ciudad brasileña de Santos. (Foto) (Vídeo)

- El Salvador. Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presenta este martes el plan de trabajo que ejecutará si resulta electo como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), siendo el único candidato en buscar dicho puesto. (Foto) (Vídeo)

.

FÚTBOL SALA

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). España-Colombia, en Manila (13.30).

.

POLIDEPORTIVO

- XX Juegos Bolivarianos, en Lima y Ayacucho (hasta 7).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211