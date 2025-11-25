Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra el sistema energético ucraniano

Al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en Kiev durante el ataque, que alcanzó zonas residenciales en varios distritos de la capital ucraniana, según informó la administración militar regional.

Kiev, 25 nov (EFE).- Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas, según ha informado el Ministerio de Energía de Ucrania en sus redes sociales.

“En estos momentos continúa el ataque combinado masivo del enemigo contra infraestructuras energéticas”, informó por su parte el Ministerio de Energía sin especificar en qué regiones estaban siendo atacadas las infraestructuras.

Los trabajadores del sector ya han comenzado a evaluar y reparar los daños.

El bombardeo continuaba a primera hora de la mañana y las explosiones que comenzaron horas antes podían seguir escuchándose en el centro de la capital.

Una de las zonas más afectadas fue el distrito de Sviatoshin, donde según el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, que también informó de daños en el de Dárnitsia. EFE

