Taipéi denuncia la "narrativa falsa" de China sobre el estatus político de Taiwán

Taipéi, 25 nov (EFE).- La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, denunció este martes la "narrativa falsa" de China en torno al estatus político de Taiwán, en respuesta a las declaraciones del mandatario chino, Xi Jinping, durante su última conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"La narrativa falsa de la parte china no puede cambiar el hecho de que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China no están subordinadas entre sí", subrayó la vocera en un comunicado.

Estas palabras se producen después de que Xi afirmara, en una charla telefónica con Trump, que el "regreso" de Taiwán a China constituye una "parte importante" del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario chino destacó que China y EE.UU. lucharon "codo con codo" contra el "fascismo y el militarismo" en la contienda y que, dada la situación actual, resulta "aún más importante" que ambas partes "salvaguarden conjuntamente" los resultados de la victoria.

En este sentido, la portavoz presidencial taiwanesa recalcó que ni los documentos históricos de la Segunda Guerra Mundial, como la Declaración de El Cairo, la Declaración de Potsdam o el Tratado de San Francisco, ni las posteriores resoluciones de la ONU establecieron el "estatus político" de Taiwán.

La vocera agregó que el Gobierno taiwanés "ha tomado nota" de la conversación entre Xi y Trump, y recalcó que Taipéi "siempre ha apoyado, recibido con agrado y valorado positivamente cualquier esfuerzo que contribuya a garantizar la paz y la estabilidad regionales, así como a reducir los riesgos derivados de acciones unilaterales".

"Taiwán continuará manteniendo una estrecha comunicación con Estados Unidos, trabajando conjuntamente por la seguridad y la estabilidad en la región", manifestó.

El diálogo entre Xi y Trump se produjo en pleno clima de tensión entre Pekín y Tokio a raíz de las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien recientemente afirmó en el Parlamento nipón que un ataque militar de China sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

