Los Azulejos de Toronto contratan a Dylan Cease por siete años y 210 millones de dólares

Los Azulejos, quienes cayeron en el séptimo juego de la pasada Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, han expresado su deseo de fortalecer su picheo abridor, una misión que esperan lograr con la incorporación de Cease.

Redacción Deportes, 26 nov (EFE).- Los Azulejos de Toronto contrataron por siete temporadas y 210 millones de dólares al abridor derecho Dylan Cease, anunció este miércoles el portal oficial MLB.com.

El derecho de 29 años, quien en la temporada pasada recibió un salario de 13.7 millones de dólares, recibirá un ingreso promedio de 30 millones de dólares con este nuevo acuerdo con el conjunto canadiense.

El nuevo abridor de los Azulejos era considerado como el segundo más relevante del actual mercado de agentes libres en las Grandes Ligas, detrás del zurdo dominicano Framber Valdez.

En la pasada campaña con los Padres de San Diego, Cease concluyó con marca de 8-12 en 32 aperturas en las que completó 168 entradas, en las que le anotaron 85 carreras limpias y acumuló un porcentaje de efectividad de 4.55, mientras ponchó a 215 bateadores, acumulando su quinta temporada consecutiva de 200 o más ponches.

Con la firma de Cease, quien se suma a Kevin Gausman y al puertorriqueño José Berríos, los Azulejos cuentan con tres de los seis abridores que han realizado 30 o más aperturas y completado 160 o más episodios en las últimas cinco campañas.

Además de la durabilidad que puede proporcionar desde el montículo, Cease le proporciona una gran profundidad a la rotación abridora de los de Toronto, de la que proyecta formar parte junto a Gausman, al ganador del premio Cy Young Shane Bieber, el novato sensación Trey Yesavage y el boricua Berríos.

En su carrera en el máximo nivel de la MLB, Cease ha iniciado dos partidos en el Roger Centre de Toronto, en los que cuenta con una marca de 1-1 y efectividad de 2.57, luego de completar 14 capítulos de cuatro carreras y 13 ponches.

En su recorrido de siete años en las Grandes Ligas, en los que ha vestido las franelas de los Medias Blancas de Chicago y los Padres, Cease cuenta con récord de 65-58 y efectividad de 3.88 en 188 salidas, en las que contabiliza 1,231 ponches en 1015.1 entradas trabajadas.

Cease ha finalizado entre los primeros cuatro en las votaciones al premio Cy Young en las temporadas de 2022 (segundo) y 2024 (cuarto) y en ambas ocasiones ocupó el puesto 22 en la elección del Jugador Más Valioso de la campaña. EFE

