Viernes 28 de noviembre de 2025

Lima. Palmeiras y Flamengo completan la puesta a punto para la final de la Copa Libertadores, que disputarán el sábado en el Estadio Monumental de Lima, donde ambos equipos tratarán de sumar su cuarto título continental y convertirse en el club brasile...

FÚTBOL FINAL COPA LIBERTADORES

Lima. Palmeiras y Flamengo completan la puesta a punto para la final de la Copa Libertadores, que disputarán el sábado en el Estadio Monumental de Lima, donde ambos equipos tratarán de sumar su cuarto título continental y convertirse en el club brasileño con más coronas del torneo.

FÚTBOL ESPAÑA

Getafe (España). Después de empatar frente al Real Madrid (2-2) la pasada jornada, el Elche visita este viernes al Getafe en el Coliseum, escenario de un choque en el que el equipo local intenta recuperarse de dos derrotas consecutivas, la última ante el Atlético de Madrid, para reengancharse a la pelea por jugar en Europa la próxima temporada.

AUTOMOVILISMO G.P. CATAR F1

Redacción deportes. El británico Lando Norris (McLaren), su compañero Oscar Piastri y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dirimen el primer asalto en la cada vez más cerrada lucha por el título mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Catar, en cuyo circuito de Lusail se desarrolla este viernes una única tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación para la carrera esprint.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Única sesión libre (13.30 a 14.30 GMT) y clasificatoria sprint (17.30 a 18.14) del Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail. (FOTO)

- Rally de Arabia Saudí, 14ª y última prueba del Mundial (hasta sábado 29). Seis tramos, el último a las 13.05 GMT.

BALONCESTO

- NBA: Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets-Chicago Bulls, Detroit Pistons-Orlando Magic, Indiana Pacers-Washington Wizards y New York Knicks-Milwaukee Bucks (00.30 GMT), Denver Nuggets-San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns y Utah Jazz-Sacramento Kings (02.30), Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies (03.00).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Copper Mountain (Estados Unidos) (18.00 y 20.00 GMT).

FÚTBOL

- Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Monumental de Lima entre los brasileños Palmeiras y Flamengo.

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Getafe-Elche (20.00 GMT).

- Liga de Naciones femenina. Final, ida (FOTO): Alemania-España, en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern (19.30 GMT).

- Alemania. 12ª jornada: Borussia Monchengladbach-Leipzig (19.30 GMT).

- Francia. 14ª jornada: Metz-Stade Rennes (19.45 GMT).

- Italia. 13ª jornada: Como-Sassuolo (19.45 GMT).

- Liga de Naciones Femenina de Sudamérica. 3ª jornada (FOTO): Bolivia-Colombia y Perú-Chile (21.00 GMT) y Ecuador-Venezuela y Paraguay-Uruguay (23.00).

- Panamá. Previa de la final del torneo Clausura: Plaza Amador-Alianza.

- El Salvador. Partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura.

FÚTBOL SALA

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic).

GOLF

- BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane (hasta 30).

POLIDEPORTIVO

- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).

