3-1. Perú aprovecha altitud de Cusco y logra ante Chile primer triunfo en Liga de Naciones

Lima, 28 nov (EFE).- Perú consiguió este viernes su primer triunfo en la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica al vencer por 3-1 a Chile en la altitud de Cusco, un factor que fue aprovechado por las jugadores locales para dejar sin opciones a su rival.

En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la antigua capital del imperio incaico, la selección peruana sumó sus primeros tres puntos del torneo y escaló a la sexta posición, mientras la Roja se quedó con cuatro unidad, y se encuentra en la tercera plaza de la clasificación.

Alessia García abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo al ganar por velocidad a la defensa y batir a la portera chilena, mientras que Nayadet López logró el empate momentáneo para Chile a los 40 con un disparo de larga distancia donde la arquera peruana Mía Shalit no estuvo acertada.

En la segunda mitad, Luz Campoverde puso el 2-1 para la Bicolor a los 61 minutos, mientras que Raquel Bilcape amplió la ventaja apenas tres minutos después, para poner en el marcador el definitivo 3-1, a los 64. En ambas jugadas, las peruanas ganaron la espalda a la defensa chilena para plantarse solas contra la portera chilena Chrstiane Endler.

- Ficha técnica:

3. Perú: Mía Shalit; Luana Chamochumbi (m.77, Braelynn Llamoca), Tifani Molina, Mía León, Andrea Thorisson; Gabriela García, Claudia Cagnina (m.60, Luz Campoverde), Sandra Arévalo (m.85, Geraldine Cisneros), Alesia García, Valerie Gherson; Raquel Bilcape (m.85, Shanda Mamani). Seleccionador: Antonio Spinelli.

1. Chile: Christiane Endler; Rosario Balmaceda, Mariana Morales (m.74, Millaray Cortés), Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yastin Jiménez, Nayadet López Opazo, Yanara Aedo; María José Urrutia, Sonya Keefe (m.63, Mary Valencia), Yenny Acuña. Seleccionador: Luis Mena.

Goles: 1-0, m.29: Alessia García. 1-1, m.40: Nayadet López. 2-1, m.61: Luz Campoverde. 3-1, m.64: Raquel Bilcape.

Árbitro: La colombiana María Victoria Daza amonestó a Gabriela García (m.29), Bilcape (m.79), Millaray Cortés (m.83), Mamani (m.90+3), Nayadet López Opazo (m.90+6).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga de las Naciones Femenina, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco. EFE

