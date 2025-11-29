Dos heridos en un tiroteo en un centro comercial de California durante el 'Black Friday'

La balacera ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California, donde usuarios compartieron imágenes de ellos ocultos entre la ropa, corriendo a resguardaste en las tiendas o gritando con sus bolsas de compra en las...

Miami, 28 nov (EFE).- Un tiroteo dejó este viernes al menos dos personas heridas en un centro comercial de California en plenas compras por el día de promociones del 'Black Friday' ('Viernes negro') en Estados Unidos, según reportó el Departamento de Policía de San José.

La balacera ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California, donde usuarios compartieron imágenes de ellos ocultos entre la ropa, corriendo a resguardaste en las tiendas o gritando con sus bolsas de compra en las redes sociales.

Las autoridades trasladaron a los dos heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales, que no aclaró la identidad ni el estado de salud de las víctimas.

La dependencia aseguró que "este tiroteo parece ser un incidente aislado y no hay un tirador activo".

"Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública", expuso.

Por ahora, el motivo de los disparos y la identidad del responsable se desconocen.

Estados Unidos, que este viernes tuvo su principal día de compras del año, ha registrado al menos 379 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. EFE

