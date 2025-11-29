Estudiante hongkonés reúne casi 8.000 firmas para exigir responsabilidades por el incendio

Miles Kwan, alumno de la Universidad China de Hong Kong, salió el viernes por la noche a la estación de metro de Tai Po Market con octavillas y el código QR de la iniciativa, horas después de que las autoridades actualizaran al alza la cifra oficial de víctimas.

Hong Kong, 29 nov (EFE).- Un estudiante universitario impulsó una petición digital que se acerca este sábado a las 8.000 firmas para exigir al Gobierno de Hong Kong cuatro medidas inmediatas tras el incendio más letal en décadas, que ha dejado al menos 128 muertos y cerca de 200 desaparecidos en el complejo residencial Wang Fuk Court, en Tai Po, a solo una semana de las elecciones al Consejo Legislativo.

Miles Kwan, alumno de la Universidad China de Hong Kong, salió el viernes por la noche a la estación de metro de Tai Po Market con octavillas y el código QR de la iniciativa, horas después de que las autoridades actualizaran al alza la cifra oficial de víctimas.

Lo acompañaban dos compañeros que pidieron permanecer en el anonimato, según informó Hong Kong Free Press (HKFP).

Las cuatro demandas son: alojamiento inmediato para las familias sin hogar, creación de una comisión independiente que examine posibles conflictos de interés en la adjudicación de la reforma, revisión profunda del sistema de supervisión de obras y depuración de responsabilidades entre funcionarios por presuntos incumplimientos normativos.

“Escuché al secretario jefe Eric Chan hablar de sustituir andamios de bambú y sentí que nos tomaban el pelo. Eso es un parche; el problema es estructural”, dijo Kwan a HKFP, denunciando que “las leyes existen, pero nadie las hace cumplir”.

La investigación preliminar confirmó que el fuego, iniciado el miércoles en las redes de protección exteriores, se propagó rápidamente por planchas de poliestireno expandido altamente inflamable que sellaban las ventanas de los ascensores en cada planta, así como por mallas y lonas de andamio que no cumplían la normativa de resistencia al fuego.

El jueves, la Policía arrestó a tres altos directivos de la empresa encargada de la renovación, Prestige Construction & Engineering, por presunto homicidio imprudente.

Al día siguiente, la Comisión Independiente contra la Corrupción detuvo a otras ocho personas, directivos de una consultora y subcontratistas de andamiaje, por presunta corrupción.

Medios locales señalan que la corporación de propietarios adjudicó el contrato a la oferta más elevada del concurso, lo que ha avivado sospechas de amaño.

Interrogado por HKFP sobre el riesgo de represalias, Kwan respondió que no tenía "energía para pensar en eso", y que los hongkoneses compartían "dolor y rabia".

"Lo que pedimos es elemental y está protegido por la ley; si el Gobierno lo ve como amenaza, el problema lo tendrá él”, agregó.

Los equipos de rescate continúan trabajando entre las ruinas de los siete bloques afectados sin descartar nuevos hallazgos. EFE

