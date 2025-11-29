Petro dice que revelar presunta infiltración guerrillera busca influir en clima electoral

En una alocución televisada, el mandatario afirmó que parte del material divulgado por Noticias Caracol y el diario El Tiempo sobre la supuesta infiltración corresponde a conversaciones "falsificadas" con inteligencia artificial, y señaló que el hecho ...

Bogotá, 28 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este viernes que la información incautada a una disidencia de las FARC a medianos del año pasado, y utilizada esta semana para señalar una presunta infiltración guerrillera en organismos del Estado, tardó 16 meses en hacerse pública porque busca afectar a su Gobierno en plena época electoral.

En una alocución televisada, el mandatario afirmó que parte del material divulgado por Noticias Caracol y el diario El Tiempo sobre la supuesta infiltración corresponde a conversaciones "falsificadas" con inteligencia artificial, y señaló que el hecho de que cierta información llegara primero a la prensa que a su Ejecutivo tiene "la intención de golpear políticamente al gobierno" porque el país está "en épocas electorales".

"Decirlo ahora, en elecciones, nos afecta políticamente. Y demorarlo 16 meses nos afectó operacionalmente", afirmó Petro, quien también exigió una "explicación seria" sobre por qué esos archivos incautados a las disidencias de las FARC el 23 de julio de 2024 no fueron entregados oportunamente a Presidencia.

La controversia por este caso estalló el domingo, cuando Noticias Caracol reveló correos, chats y comunicaciones atribuidas al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las FARC liderada por alias Calarcá.

Según la investigación, esos archivos indicarían un alto nivel de infiltración de esa guerrilla en el Ejército y en el servicio de inteligencia, e involucrarían al general Juan Miguel Huertas y al alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, a quienes la Procuraduría (Ministerio Público) suspendió ayer provisionalmente de sus funciones.

Petro insistió en que algunos de los supuestos chats que relacionaban a Huertas con alias Calarcá fueron sometidos por el Gobierno a un programa de verificación mediante IA y "resultó que no eran copias de los chats, sino conversaciones construidas artificialmente".

Además, el mandatario insistió en que, en julio de 2024, Huertas "no hacía parte del Gobierno", pues fue retirado del Ejército en 2021, durante la administración anterior, y no fue reincorporado como jefe del Comando de Personal del Ejército hasta hace tres meses.

Petro también dijo que El Tiempo publicó "mentiras" al atribuir a Mejía la voz de una grabación entre particulares que, según él, no tiene relación con funcionario alguno del Ejecutivo.

En un inicio, Petro restó importancia al escándalo de la revelación periodística, que también evidenció un presunto apoyo de las disidencias a su campaña de 2022, y atribuyó los "errores" de Noticias Caracol a fuentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Sin embargo, hoy, el presidente reiteró su solicitud a la Fiscalía General de que realice un examen de informática forense para aclarar qué parte del material es auténtica y cuál habría sido manipulada o creada artificialmente. EFE

