Sábado 29 de noviembre de 2025

Lima. Palmeiras y Flamengo definen este sábado en el Estadio Monumental de Lima al primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL FINAL COPA LIBERTADORES

Lima. Palmeiras y Flamengo definen este sábado en el Estadio Monumental de Lima al primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL ESPAÑA

Redacción deportes. El Barcelona, segundo de la Liga EA Sports a un punto del líder, el Real Madrid, recibe al Alavés, y el Atlético de Madrid al Oviedo en los partidos más destacados de la decimocuarta jornada que se disputan este sábado. También se juegan los duelos Mallorca-Osasuna y Levante-Athletic Club.

(Texto) (Foto)

.

AUTOMOVILISMO G.P. CATAR F1

Redacción deportes. Continúa el Gran Premio de Catar, vigésima tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, con la carrera sprint y la sesión de clasificación que establece el orden de salida de la carrera de este domingo en el circuito de Lusail.

(Texto) (Foto)

.

AUTOMOVILISMO RALLY ARABIA SAUDÍ

Redacción Deportes. El título de pilotos del Mundial de rallys, por el que pugnan el francés Sebastien Ogier, que busca el noveno, y el británico Elfyn Evans, que persigue el primero, ammbos del equipo Toyoya, se resuelve este sábado durante la última jornada del Rally de Arabia Saudí.

(Texto)

.

FÚTBOL PANAMÁ

Ciudad de Panamá. Plaza Amador y Alianza, dos equipos de la Conferencia Este del fútbol panameño, disputarán este sábado con pronóstico reservado el título del torneo Clausura.

(Texto)

---------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- Termina el Rally de Arabia Saudí, 14ª y última prueba del Mundial. Tres tramos, el último a las 10.15 GMT.

- Carrera sprint (14.00 a 15.00 GMT) y sesión de clasificación (18.00 a 19.00) del Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail. (FOTO)

.

BALONCESTO

- NBA: Minnesota Timberwolves-Boston Celtics (22.00 GMT), Charlotte Hornets-Toronto Raptors (23.00), Indiana Pacers-Chicago Bulls (00.30), Miami Heat-Detroit Pistons y Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (01.00), Golden State Warriors-New Orleans Pelicans (01.30), Phoenix Suns-Denver Nuggets (02.00) y Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (03.00).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Copper Mountain (Estados Unidos) (18.00 y 20.00 GMT).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Ruka (Finlandia) (15.05 GMT).

.

FÚTBOL

- Final de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental de Lima: Palmeiras (BRA)-Flamengo (BRA) (21.00 GMT). (FOTO)

- Inglaterra. 13ª jornada: Brentford-Burnley, Manchester City-Leeds y Sunderland-Bournemouth (15.00 GMT), Everton-Newcastle (17.30) y Tottenham-Fulham (20.00).

- España. 14ª jornada (FOTO): Mallorca-Osasuna (13.00 GMT), Barcelona-Alavés (15.15), Levante-Athletic (17.30) y Atlético de Madrid-Oviedo (20.00).

- Alemania. 12ª jornada: Bayern Múnich-St. Pauli, Hoffenheim-Augsburgo, Union Berlin-Heidenheim y Werder Bremen-Colonia (14.30 GMT) y Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (17.30).

- Italia. 13ª jornada (FOTO): Génova-Verona y Parma-Udinese (14.00 GMT), Juventus-Cagliari (17.00) y Milan-Lazio (19.45).

- Francia. 14ª jornada: Mónaco-París Saint Germain (FOTO) (16.00 GMT), París FC-Auxerre (18.00) y Marsella-Toulouse (20.05).

- Portugal. 12ª jornada: Nacional-Benfica (18.00 GMT).

- Comienzan los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, con la disputa del duelo entre Central Córdoba y Estudiantes

- Panamá. Final: Plaza Amador-Alianza (23.00 GMT).

- Previa de la segunda final de la Liga Uruguaya 2025, que enfrentará a Nacional y Peñarol en una nueva edición del Clásico.

.

FÚTBOL SALA

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic).

.

GOLF

- BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane (hasta 30).

.

POLIDEPORTIVO

- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, Españahttps://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com