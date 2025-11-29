Sábado 29 de noviembre de 2025
Lima. Palmeiras y Flamengo definen este sábado en el Estadio Monumental de Lima al primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes de Sudamérica.
FÚTBOL FINAL COPA LIBERTADORES
FÚTBOL ESPAÑA
Redacción deportes. El Barcelona, segundo de la Liga EA Sports a un punto del líder, el Real Madrid, recibe al Alavés, y el Atlético de Madrid al Oviedo en los partidos más destacados de la decimocuarta jornada que se disputan este sábado. También se juegan los duelos Mallorca-Osasuna y Levante-Athletic Club.
(Texto) (Foto)
AUTOMOVILISMO G.P. CATAR F1
Redacción deportes. Continúa el Gran Premio de Catar, vigésima tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, con la carrera sprint y la sesión de clasificación que establece el orden de salida de la carrera de este domingo en el circuito de Lusail.
(Texto) (Foto)
AUTOMOVILISMO RALLY ARABIA SAUDÍ
Redacción Deportes. El título de pilotos del Mundial de rallys, por el que pugnan el francés Sebastien Ogier, que busca el noveno, y el británico Elfyn Evans, que persigue el primero, ammbos del equipo Toyoya, se resuelve este sábado durante la última jornada del Rally de Arabia Saudí.
(Texto)
FÚTBOL PANAMÁ
Ciudad de Panamá. Plaza Amador y Alianza, dos equipos de la Conferencia Este del fútbol panameño, disputarán este sábado con pronóstico reservado el título del torneo Clausura.
(Texto)
AGENDA INFORMATIVA
AUTOMOVILISMO
- Termina el Rally de Arabia Saudí, 14ª y última prueba del Mundial. Tres tramos, el último a las 10.15 GMT.
- Carrera sprint (14.00 a 15.00 GMT) y sesión de clasificación (18.00 a 19.00) del Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail. (FOTO)
BALONCESTO
- NBA: Minnesota Timberwolves-Boston Celtics (22.00 GMT), Charlotte Hornets-Toronto Raptors (23.00), Indiana Pacers-Chicago Bulls (00.30), Miami Heat-Detroit Pistons y Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (01.00), Golden State Warriors-New Orleans Pelicans (01.30), Phoenix Suns-Denver Nuggets (02.00) y Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (03.00).
ESQUÍ ALPINO
- Copa del Mundo. Gigante femenino en Copper Mountain (Estados Unidos) (18.00 y 20.00 GMT).
ESQUÍ NÓRDICO
- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Ruka (Finlandia) (15.05 GMT).
FÚTBOL
- Final de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental de Lima: Palmeiras (BRA)-Flamengo (BRA) (21.00 GMT). (FOTO)
- Inglaterra. 13ª jornada: Brentford-Burnley, Manchester City-Leeds y Sunderland-Bournemouth (15.00 GMT), Everton-Newcastle (17.30) y Tottenham-Fulham (20.00).
- España. 14ª jornada (FOTO): Mallorca-Osasuna (13.00 GMT), Barcelona-Alavés (15.15), Levante-Athletic (17.30) y Atlético de Madrid-Oviedo (20.00).
- Alemania. 12ª jornada: Bayern Múnich-St. Pauli, Hoffenheim-Augsburgo, Union Berlin-Heidenheim y Werder Bremen-Colonia (14.30 GMT) y Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (17.30).
- Italia. 13ª jornada (FOTO): Génova-Verona y Parma-Udinese (14.00 GMT), Juventus-Cagliari (17.00) y Milan-Lazio (19.45).
- Francia. 14ª jornada: Mónaco-París Saint Germain (FOTO) (16.00 GMT), París FC-Auxerre (18.00) y Marsella-Toulouse (20.05).
- Portugal. 12ª jornada: Nacional-Benfica (18.00 GMT).
- Comienzan los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, con la disputa del duelo entre Central Córdoba y Estudiantes
- Panamá. Final: Plaza Amador-Alianza (23.00 GMT).
- Previa de la segunda final de la Liga Uruguaya 2025, que enfrentará a Nacional y Peñarol en una nueva edición del Clásico.
FÚTBOL SALA
- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic).
GOLF
- BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane (hasta 30).
POLIDEPORTIVO
- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).
