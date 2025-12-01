Cientos de libaneses arropan al papa en su camino a la tumba del principal santo del país

Con banderas del Vaticano y del Líbano, así como arroz para lanzar al paso de su vehículo, los grupos se concentraron en tramos específicos de su trayecto desde la sede de la nunciatura en Harissa, al norte de Beirut, hasta este recinto monástico en la...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Beirut, 1 dic (EFE).- Centenares de personas se congregaron este lunes en las carreteras que recorre el papa León XIV en su camino hacia el Monasterio de San Marón en Annaya, que contiene la tumba de san Charbel, el santo más conocido del Líbano, y donde también le espera una multitud.

Con banderas del Vaticano y del Líbano, así como arroz para lanzar al paso de su vehículo, los grupos se concentraron en tramos específicos de su trayecto desde la sede de la nunciatura en Harissa, al norte de Beirut, hasta este recinto monástico en las montañas del centro del país.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el pontífice tiene previsto encender frente al templo de san Charbel una vela que trajo con él desde Roma como regalo para el Monasterio de San Marón.

Durante su visita, León XIV estará acompañado por el presidente libanés, Michel Aoun, y la primera dama; el patriarca maronita, Bechara al Rai, y una serie de diputados, alcaldes y exministros, de acuerdo con el medio estatal.

San Charbel fue un asceta nacido en 1828 al que se le atribuyen decenas de miles de milagros y su tumba es un importante punto de peregrinación para los maronitas, la rama mayoritaria del cristianismo en el Líbano.

Tras su visita a Annaya, el papa se trasladará al santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, la misma zona donde se encuentra su residencia temporal para el viaje, en la sede de la nunciatura.

Por la tarde, tomará parte en un encuentro ecuménico e interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut, antes de dirigirse a la sede del patriarcado maronita para verse con unos 10.000 jóvenes libaneses. EFE

njd/amr/ah

(foto)(vídeo)