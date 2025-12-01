El Nikkei baja más de un 1,6 % por la toma de beneficios anticipando una subida de tipos

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el selectivo perdía 846,60 puntos, hasta los 49.407,31 enteros.

Tokio, 1 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba más de un 1,6 % este lunes en el descanso de la media sesión, por la toma de beneficios de los inversores tras las subidas de los últimos días y en anticipación a una posible subida de los tipos de interés a mediados de mes.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 1,01 %, o 33,96 puntos, hasta situarse en 3.344,48 unidades.

Las caídas coincidieron con un discurso ante líderes empresariales del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, en un momento en que los mercados consideran probable que el organismo continúe con sus subidas de los tipos en su reunión de diciembre.

Durante el discurso, Ueda destacó que, incluso si el banco central decide subir los tipos, ubicados en el 0,5 % desde comienzos de año, el ajuste "no significa que vayamos a frenar la economía. Más bien, es un proceso de soltar el acelerador gradualmente hacia la estabilidad económica y de precios".

Sus comentarios generaron una ligera apreciación del yen frente al dólar, que se cambiaba esta mañana en el entorno de los 155,5 yenes por dólar, aún en mínimos de 10 meses.

El fabricante de automóviles Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajaba un 1,69 %, mientras que el gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank se dejaba un 1,52 %.

Los principales bancos japoneses, sin embargo, registraron avances, con el grupo Mitsubishi UFJ creciendo un 2,29 %, SMBC un 2,51 % y Mizuho un 1,35 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía un 3,04 % y la empresa de videojuegos Nintendo bajaba un 1,24 %. EFE

