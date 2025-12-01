Nasry Asfura, el candidato de Trump, aventaja en elecciones en Honduras en primer informe

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y escrutado el 34,25 por ciento de las actas, Asfura lograba el 530.073 votos, mientras que Nasralla obtenía 506.316, indicaron los consejeros del CNE en cadena nacional. EFE

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente—, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

