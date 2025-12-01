Sri Lanka eleva a 334 los muertos y 370 los desaparecidos por las fuertes inundaciones

Colombo, 1 dic (EFE).- Sri Lanka elevó este lunes a 334 los muertos y 370 los desaparecidos por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean el país desde hace días, en lo que el Gobierno ha descrito como la peor catástrofe natural de su historia reciente.

Según las últimas cifras del Centro de Gestión de Desastres (DMC), las lluvias torrenciales han dejado además más de 1,1 millones de personas afectadas y 196.790 desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares mientras las autoridades habilitan centenares de centros de acogida temporal en todo el país. EFE

