Beneficio récord de Inditex que alcanza los 4.622 millones de euros en 9 meses

miércoles, 3 de diciembre de 2025, 08:00
Madrid, 3 dic (EFE).- La multinacional textil española Inditex, que integra, entre otras marcas a Zara, registró un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más que en el mismo periodo de 2024.

La compañía, la mayor empresa cotizada española, facturó en el periodo analizado 28.171 millones de euros, un 2,7 % más en tasa interanual, también una cifra inédita, según comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

El margen bruto de explotación (ebitda) se elevó un 4,2 %, hasta 8.303 millones, en tanto que el margen bruto (diferencia entre ingresos y gastos) aumentó un 3,2 %, hasta 16.811 millones, y se situó en el 59,7 % de las ventas (27 puntos básicos más).

Solo en el tercer trimestre (agosto a octubre), la compañía, dueña de marcas como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear, ganó 1.831 millones de euros, un 8,9 % más en tasa interanual.

En ese periodo, las ventas subieron un 4,9 %, hasta 9.814 millones, lo que supone un 8,4 % más a tipo de cambio constante, en tanto que el ebitda aumentó un 3,2 %, hasta 16.811 millones.

En cuanto al periodo entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, las ventas en tienda y en línea, a tipo de cambio constante, crecieron un 10,6 % con respecto al mismo periodo de 2024 (9 % más entre el 1 noviembre y 24 noviembre).

Inditex avanzó que la optimización de las tiendas "sigue su curso" y que confía en que "impulse nuevas mejoras" en la productividad.

Además, adelanta un crecimiento del espacio bruto anual en el periodo 2025-2026 en el entorno del 5 %, con un espacio neto "positivo acompañado con una fuerte" venta en línea. EFE

