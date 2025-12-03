Borrell alerta en México del riesgo que Trump representa para la fragmentación de Europa

Guadalajara (México), 2 dic (EFE).- Europa debe unirse si es que quiere tener un papel protagonista en el desarrollo de la geopolítica en el mundo, pues corre el riesgo de desagregarse ante la política de "matón de barrio" del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes en México el político y diplomático español Josep Borrell.

"Frente a la actitud de matón de barrio que tiene Trump, los europeos, si queremos pintar algo, tenemos que estar más unidos. No sé si será así o será lo contrario, que en vez de federarnos, unirnos y ofrecer un frente común ante él y el resto del mundo, nos va a desagregar más", dijo el ex alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE).

En una charla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, oeste de México, acerca de la relación Estado–ciudadanía en América Latina y Europa, Borrell aseguró que el continente está dividido entre países que le han seguido el juego a Trump, como Italia y Hungría; y otros, como España, que se niega a seguir sus indicaciones en cuanto al aumento del gasto militar.

Señaló, por ello, que ni a Trump ni al presidente ruso, Vladimir Putin, les gusta la Unión Europea y han menospreciado los mecanismos de unidad de estos países porque no les interesa negociar con los países más poderosos de manera particular.

"Menosprecian, ignoran la unidad de los europeos, simplemente porque es más cómodo y más rentable ir hablando con los más importantes y los demás ya seguirán, y si no siguen, peor para ellos", consideró.

Por su parte, el ex secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza aseguró que en la medida que el presidente estadounidense no pueda tener más injerencia en los conflictos de Europa querrá meterse cada vez más con países latinoamericanos como ha ocurrido con México y ahora con Venezuela.

Debilitamiento de la ONU

La conversación se produjo dentro del Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil realizado en el marco de la mexicana FIL de Guadalajara, Insulza señaló que tanto la irrupción de Trump en la política internacional como los conflictos entre Rusia y Ucrania e Israel y Palestina, han cambiado el panorama geopolítico del mundo de una manera preocupante.

"Tenemos una situación en la cual la entidad de conflictos en el mundo es bastante numerosa, pero además la incapacidad para resolverlo también es muy fuerte. Todos sabemos muy bien que tenemos un sistema internacional que para poder resolver las cosas hay que marchar de acuerdo y no se marcha de acuerdo", expresó el diplomático chileno.

Añadió, además, que la idea del multilateralismo se ha dejado de lado, pues las negociaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acerca de conflictos graves recae en un reducido grupo de países.

"Eso es muy dramático, realmente la pérdida de aquello que fue importante tanto a nivel mundial como a nivel regional que era la fuerza del multilateralismo", dijo.

Lo sorprendente de este nuevo escenario, subrayó Insulza, es que Estados Unidos, país que había impulsado este sistema multilateral, no cree más en él.

Del 28 al 7 de diciembre, la FIL será escenario de 3.000 actividades para todo tipo de públicos, albergará 800 escritores y escritoras, provenientes de 34 países y 20 lenguas además de 635 presentaciones de libros en diversos géneros y temáticas a las que se espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas. EFE

