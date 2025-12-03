Ecuador abre un concurso para el diseño del nuevo edificio del Museo Nacional

Guayaquil (Ecuador), 2 dic (EFE).- El Gobierno ecuatoriano abrió este martes una convocatoria para que arquitectos nacionales e internacionales presenten sus credenciales y portafolios para participar en el concurso para la elaboración del anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio del Museo Nacional del Ecuador.

Con una inversión de 100 millones de dólares, el edificio se construirá en un terreno de 13.004 metros cuadrados y estará "estratégicamente ubicado" frente al parque La Carolina, en el corazón financiero y cultural de Quito, aseguró el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en un comunicado.

La convocatoria se desarrollará en dos etapas. La primera contempla la presentación de credenciales y portafolios, y la segunda el desarrollo de propuestas de diseño de anteproyecto arquitectónico, en el que participarán únicamente los equipos seleccionados en la fase anterior, "que cuenten con la capacidad profesional, técnica y experiencia necesaria para el desarrollo de un proyecto de esta envergadura", detalló la cartera de Estado.

"Los arquitectos nacionales e internacionales con equipos multidisciplinarios participantes tendrán que demostrar solvencia en la conceptualización arquitectónica, la integración urbana y la resolución programática de equipamientos culturales", añadió el ministerio.

Este nuevo museo ha sido catalogado por el Gobierno como una obra "emblemática" porque permitirá albergar y conservar 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país.

Las autoridades afirman que el edificio garantizará la protección de las colecciones y acercará el arte, la historia y la cultura a las nuevas generaciones.

Por primera vez, el Museo Nacional del Ecuador contará con un edificio propio y técnicamente equipado para la conservación, investigación y difusión del acervo patrimonial del país; integrando salas de exposición, áreas de conservación e investigación, espacios educativos, zonas públicas y un plan paisajístico que fortalezca su vínculo con el entorno urbano, aseguró la cartera de Educación. EFE

