Los Azulejos acuerdan el fichaje por tres temporadas del mexicano Cody Ponce

Redacción Deportes, 2 dic (EFE).- Los Azulejos de Toronto llegaron a un acuerdo por tres temporadas con el lanzador mexicano Cody Ponce, anunció este martes el portal oficial MLB.com.

El pacto con Ponce sería por 30 millones de dólares, lo que le proporcionaría una media de 10 millones de dólares por temporada y le abre las puertas a su regreso a las Grandes Ligas, luego de conquistar el premio al Jugador Más Valioso en la Korea Baseball Organization (KBO).

La contratación de Ponce se enmarca dentro del plan de los Azulejos para fortalecer su rotación abridora para la siguiente temporada, un objetivo para el cual también han agregado al derecho Dylan Cease con un pacto por siete campañas y 210 millones de dólares.

El conjunto de Toronto, además de contratar a Ponce y a Cease, también cuenta para la siguiente temporada de la MLB con Kevbin Gausman, con el ganador del premio Cy Young, Shane Bieber, con el novato Trey Yesavage y con el boricua Berríos como opciones para formar parte de su rotación abridora.

Ponce viene de lanzar en la KBO para los Hanwha Eagles, con quienes realizó 29 aperturas en las que registró una marca de 17-1, lo que le permitió finalizar con un porcentaje de efectividad de 1.89 y establecer un récord de ponches en una temporada, al ponchar a a 252 bateadores en 180.2 entradas.

En mayo de este año, Ponce mostró el gran dominio de su repertorio ya que combinó una recta que promedia las 95 millas, con cambio de velocidad, cutter y sinker, para establecer una marca en el béisbol coreano al ponchar a 17 bateadores en un partido.

En su primera estadía en las Grandes Ligas, Ponce participó en 20 encuentros con los Piratas de Pittsburgh, con quienes dejó un registro de 1-7 con porcentaje de carreras limpias permitidas de 5.86, siendo castigado con 13 jonrones en 55.1 entradas.

Luego de ser dejado en libertad en 2021, Ponce lanzó en la liga profesional de Japón antes de arribar a la KBO, donde mostró su mejor versión, misma que lo ha colocado de regreso a las Grandes Ligas y como el favorito para liderar la posible rotación abridora de México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

