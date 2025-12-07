El Tigres de Ángel Correa pasa a la final del Apertura mexicano

El argentino Juan Brunetta convirtió por los Tigres, que pese a igualar la serie 2-2 se clasificaron finalistas por mejor posición en la fase regular.

Monterrey (México), 6 dic (EFE).- El Tigres UANL, equipo del campeón mundial argentino Ángel Correa, empató este sábado 1-1 con el Cruz Azul y firmó su pase a la final del Apertura 2025 del fútbol mexicano, en la que enfrentará al Toluca.

Cruz Azul falló un penalti cobrado por el uruguayo Gabriel Fernández.

Los Azules descontaron con un autogol de Juan Purata.

Cruz Azul fue mejor en la primera mitad, con buenas apariciones por las bandas y varias opciones de peligro, con Angel Sepúlveda y Gabriel Fernández. Sin embargo, el gol fue de los locales.

Brunetta estuvo cerca de darle ventaja a Tigres en un contragolpe en el minuto 15, pero en el 27 aceptó un pase preciso del francés André Pierre Gignac y de derecha puso el 1-0.

Tigres fue mejor en el inicio de la segunda parte, dominó ante un rival sin capacidad de respuesta que estuvo cerca de recibir un segundo gol.

Cuando más desolados estaban los Azules, el brasileño Rómulo cometió una falta en el área y el 'Toro' Fernández tuvo el empate en los botines en el cobro del penalti, en el 71.

Como ha sido una tendencia en este siglo, Cruz Azul falló en el momento decisivo; el remate de Fernández fue predecible y el guardameta argentino Nahuel Guzmán lo atajó.

Cruz Azul se vino abajo y en el 89 se quedó con un hombre menos en la cancha por una grave lesión del defensa Jesús Orozco; sin embargo, en el 90+5 Juan Purata metió un balón en propia puerta y empató el partido.

Tigres defendió el empate y disputará el título contra el campeón Toluca.

Tigres va por su noveno cetro y, de lograrlo, alcanzará al Cruz Azul. EFE

