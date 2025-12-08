Colombia enciende la Navidad con luces, deseos y fiestas en la Noche de Velitas

En Bogotá, centenares de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar, en pleno centro, y en la Torre Colpatria, uno de los edificios más altos del país; mientras que otros lo hicieron en sus hogares, acompañados de sus familias y amigos.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bogotá, 7 dic (EFE).- Los colombianos salieron este domingo a las calles, parques y centros comerciales para iluminar con velas y faroles la tradicional Noche de las Velitas, una vigilia previa a la Inmaculada Concepción que marca el inicio de las fiestas navideñas en el país.

En Bogotá, centenares de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar, en pleno centro, y en la Torre Colpatria, uno de los edificios más altos del país; mientras que otros lo hicieron en sus hogares, acompañados de sus familias y amigos.

El origen de esta festividad, según la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, está relacionado con las creencias del catolicismo, pues el 8 de diciembre del año 1854 el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción.

La noche anterior al anuncio, los feligreses encendieron centenares de velas en homenaje a la figura sagrada. Desde entonces, la tradición se extendió por diferentes países, donde se siguen rituales similares a los colombianos: encender velas y faroles, compartir comidas típicas en familia y escuchar música navideña como el inicio oficial de esta temporada festiva.

Al comienzo, la tradición indicaba que eran ocho las velitas que se debían encender, en concordancia con los días previos a la celebración de la Inmaculada Concepción. Con el paso del tiempo, este número cambió a doce, aunque no existe una norma sobre cuántas se deben prender.

Igualmente, cada región del país vive la noche de forma distinta. Por eso, en algunas ciudades, las familias comienzan el encendido desde el anochecer del 7, mientras que en zonas del Caribe, principalmente Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, la costumbre es esperar el amanecer del 8 de diciembre para encenderlas.

Medellín, la segunda ciudad de Colombia, se iluminó también con las velitas y con alumbrados de bombillas con decorados tradicionales. Cartagena de Indias dio la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado navideño y con otros actos culturales y de fiesta.

Lo mismo ocurrió en Cali, la principal urbe del Pacífico colombiano.

Minicarnaval y Color en la Capital

Promediando la tarde de este domingo, más de 1.000 artistas de diferentes barrios de Bogotá convirtieron la Carrera Séptima, una de las principales avenidas de la ciudad, en el escenario de un minicarnaval que hace parte de las actividades del comienzo de la Navidad en la capital colombiana.

Ni la lluvia ni el frío pudieron quitarle el ánimo a los artistas que se entregaron al público, el cual los aplaudió en el recorrido que llevó a la caravana multicolor desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá.

Comparsas, batucadas, carrozas y personas disfrazadas —algunas en zancos— desplegaron todas sus habilidades en el recorrido, que hace parte de las 670 actividades de 'La Navidad es Cultura' que se desarrollarán por toda la ciudad hasta el 23 de diciembre, por gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En el colorido desfile destacaron colectivos y agrupaciones de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, La Candelaria, Teusaquillo y Puente Aranda, con propuestas cargadas de color, arte, diversidad y tradiciones.

A partir del 13 de diciembre, los habitantes y visitantes de Bogotá podrán disfrutar de otros grandes espectáculos inmersivos y gratuitos que se desarrollarán en la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal, entre otros lugares. EFE

ocm/gad

(foto)