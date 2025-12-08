Las fuerzas israelíes matan a un joven de 19 años en Cisjordania y se llevan su cuerpo

Según informó la Media Luna en varios mensajes, en un principio sus equipos no pudieron acceder a la zona en la que se produjo el ataque, donde se reportaron heridos, y más tarde se les dejó hacerlo para darles primeros auxilios, aunque las fuerzas isr...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Jerusalén, 8 dic (EFE).- Las fuerzas israelíes mataron este domingo por la noche a un joven de 19 años e hirieron de gravedad a otro tras disparar contra el vehículo en el que viajaban cerca de la localidad de Azzun, en el norte de Cisjordania ocupada, informaron la Media Luna Roja y la agencia palestina de noticias Wafa.

Según informó la Media Luna en varios mensajes, en un principio sus equipos no pudieron acceder a la zona en la que se produjo el ataque, donde se reportaron heridos, y más tarde se les dejó hacerlo para darles primeros auxilios, aunque las fuerzas israelíes se los llevaron luego detenidos.

En el lugar, la Media Luna Roja confirmó un muerto, cuyo cadáver también se llevaron las fuerzas israelíes, una práctica habitual que se puede alargar meses o años y que impide a las autoridades palestinas practicar autopsias y a las familias enterrar a sus allegados.

Según la agencia Wafa, el joven muerto es Momen Nidal Abu Riyash, de 19 años y residente en la localidad próxima de Qalqilya. Resultó además herido grave Bara Bilal Issa Qablan, mientras que el joven Muhammad Saeed Taha Hussein fue arrestado.

Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año, las fuerzas de Israel y los colonos israelíes mataron a 227 palestinos en Cirjordania ocupada, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

mt/lab