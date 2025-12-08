Rusia derriba 67 drones ucranianos sobre once de sus regiones, incluida la de Moscú

Según el parte castrense, el mayor número de derribos (24) se produjo sobre el territorio de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.

Moscú, 8 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 67 drones de ala fija ucranianos sobre once regiones del país, incluidos dos en la de Moscú, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Además, los otros numerosos ataques se registraron en las regiones de Sarátov, Rostov y Volgogrado, donde fueron interceptados y destruidos doce, once y nueve drones, respectivamente.

Los demás aparatos no tripulados fuero abatidos en la regiones de Kaluga, Kursk, Leningrado, Moscú, Oriol, Smolensk y Tula.

Debido a los ataques con drones Rosaviatsia, la agencia federal rusa para la aviación civil, suspendió temporalmente las operaciones de los aeropuertos de ocho ciudades, incluidos Domodédovo y Vnukóvo, de Moscú, y Pulkovo, de San Petersburgo, para garantizar la seguridad de los vuelos, según informó la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de destruir su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.EFE

