Tailandia lanza ataques aéreos en la frontera con Camboya tras la muerte de un soldado

Las Fuerzas Armadas tailandesas, que reportan además cuatro uniformados heridos en las refriegas, confirmaron en un comunicado las operaciones aéreas, aclarando que se trata de "una respuesta a las operaciones militares camboyanas", mientras Nom Pen ni...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 7 dic (EFE).- El Ejército de Tailandia ha lanzado ataques aéreos este lunes en la frontera con Camboya, después de que uno de sus soldados falleciese presuntamente por disparos procedentes del otro lado de la divisoria, en medio de enfrentamientos armados entre ambos países en la zona en las últimas 24 horas.

Las Fuerzas Armadas tailandesas, que reportan además cuatro uniformados heridos en las refriegas, confirmaron en un comunicado las operaciones aéreas, aclarando que se trata de "una respuesta a las operaciones militares camboyanas", mientras Nom Pen niega haber iniciado los disparos. EFE

hp/pav/enb