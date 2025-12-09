110-107. El dominicano Jones García brilla en triunfo del Austin Spurs sobre Capitanes

México, 8 dic (EFE).- El dominicano David Jones García anotó 33 puntos, con 7 rebotes para liderar este lunes al Austin Spurs en su triunfo por 110-107 sobre los Capitanes de la Ciudad de México, que perdieron su invicto en casa en la G-League.

Los mexicanos fueron mejores en el primer cuarto, pero desaparecieron de la duela en el segundo y, aunque mejoraron en la segunda mitad, fallaron a última hora y Jones García castigó para mantener a su equipo en el primer lugar de la división sur.

Liderados por el guardia L.G Figueroa, con siete puntos y un par de rebotes, los Capitanes fueron mejores en la primera manga, en la que defendieron a presión de manera admirable en los últimos cinco minutos y se impusieron por 26-19.

Las cosas cambiaron en el segundo parcial. Erráticos en los disparos de larga distancia, con 3 fallas cada 4 intentos, desesperados en las transiciones y con una baja de efectividad en los rebotes, los locales cedieron y en menos de tres minutos los Spurs le dieron la vuelta al marcador.

Jones García encabezó la rebelión de los visitantes que se fueron delante con un disparo de 3 puntos de Micah Potter a falta de 9:14 minutos que le dio a los de Austin una ventaja que jamás perdieron en el parcial.

Potter, con 7 rebotes en la primera mitad y Jones García, ex jugador de Capitanes, con 19 puntos, lideraron al cuadro visitante que se fue al descanso con una ventaja de 60-47.

Los Capitanes recuperaron la credibilidad de su defensa en el tercer cuarto, en el que detuvieron a Jones García, quien bajó su efectividad.

Si bien insistieron en las fallas en los tiros desde atrás, mejoraron en los finales, encabezados por el puertorriqueño L.J Meléndez y Wade Taylor. Ganaron el parcial 23-17 para acercarse a 2 puntos de los Supurs.

En el último segmento, los Capitanes fallaron desde atrás, pero se recuperaron y a falta de 4:02 minutos empataron 98-98 por intermedio de James Bouknight, quien de inmediato puso delante a su equipo 101-98.

Con los aficionados a su favor, los Capitanes presionaron, pero el Spurs fue paciente y de nuevo con protagonismo del dominicano se fueron delante.

A 56 segundos del cierre LJ Figueroa cometió una falta a la ofensiva, después de lo cual Jones García demoró la posesión y convirtió los 2 puntos para darle la victoria a su equipo que llegó a 10 triunfos con 1 revés y sumó 5 juegos ganados sin reveses como visitante.

Jones García, con 33 puntos y Stanley Umude, con 18, fueron lo mejor del Spurs. Por los Capitanes, Boo Buie III, quien cumplió ayer 26 años; y Andersson García hicieron 20 unidades cada uno.

Los Capitanes, que suman 6 triunfos con 7 reveses, recibirán a los Spurs el próximo miércoles en su último partido como local en el año. EFE

