Burkina Faso retiene un avión militar de Nigeria por violar su espacio aéreo

El Ejecutivo burkinés emitió la pasada noche un comunicado de la Confederación de Estados del Sahel (integrada por Burkina Faso, Malí y Níger) que señala que el incidente ocurrió este lunes.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nairobi, 9 dic (EFE).- Burkina Faso ha retenido un avión militar de Nigeria al que acusa de haber violado su espacio aéreo, informó el Servicio de Información del Gobierno burkinés.

El Ejecutivo burkinés emitió la pasada noche un comunicado de la Confederación de Estados del Sahel (integrada por Burkina Faso, Malí y Níger) que señala que el incidente ocurrió este lunes.

"Una aeronave C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea de la República Federal de Nigeria, se vio obligada a aterrizar hoy, 8 de diciembre de 2025, en Bobo Dioulasso, Burkina Faso, tras una emergencia en vuelo mientras operaba en el espacio aéreo burkinés", señaló la nota oficial.

"La aeronave militar llevaba a bordo dos tripulantes y nueve pasajeros, todos militares", precisó.

Las autoridades burkinesas competentes -explicó- iniciaron una investigación que reveló que "esta aeronave militar no estaba autorizada a sobrevolar territorio burkinés".

La Confederación de Estados del Sahel condenó "enérgicamente esta violación de su espacio aéreo y de la soberanía de sus Estados miembros".

"Ante este acto hostil, perpetrado en contravención del derecho internacional y de las normas internacionales de aviación civil y/o militar, se están adoptando medidas para garantizar la seguridad del espacio aéreo confederal, la soberanía y la integridad territorial de sus Estados miembros, y la seguridad de la población de Confederación", subrayó el documento.

En ese sentido, añadió, las defensas aéreas y antiaéreas de los tres países han sido autorizadas a "neutralizar cualquier aeronave que viole el espacio aéreo confederal".

La Confederación fue creada en septiembre de 2023 por Burkina Faso, Mali y Níger, tres países gobernados por juntas militares golpistas que, mediante esa alianza, establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica.

Los tres países iniciaron un proceso de distanciamiento de su exmetropoli, Francia, buscando otros aliados como Rusia, y se retiraron de varios organismos regionales e internacionales, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), de la que salieron formalmente en enero de 2025. EFE

pa/ah