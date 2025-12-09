Camboya eleva a ocho el número de civiles fallecidos por los enfrentamientos con Tailandia

El representante de Nom Pen añadió, en un mensaje de texto, que otros doce civiles han resultado heridos.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok/Nom Pen, 9 dic (EFE).- El ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, indicó este martes a EFE que al menos ocho civiles han muerto durante los enfrentamientos en la frontera con Tailandia, que estallaron el domingo y que han ido escalando.

El representante de Nom Pen añadió, en un mensaje de texto, que otros doce civiles han resultado heridos.

Los combates comenzaron el domingo y escalaron el lunes en varios puntos de la frontera de unos 820 kilómetros que comparten, mientras ambos gobiernos se cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos.

Tailandia, que informó ayer de un soldado fallecido y siete personas heridas, admitió ayer haber atacado por aire objetivos que describió como militares en Camboya como "respuesta a las operaciones militares camboyanas".

"La situación en la zona continúa sumida en combates", apuntó este martes en un comunicado la segunda división del Ejército tailandés, que cuenta con varias zonas bajo su responsabilidad afectadas por el conflicto.

El Ejército tailandés dijo hoy que Camboya ha desplegado cerca de la frontera baterías de lanzacohetes BM-21, similares a las usadas en el conflicto armado registrado el pasado julio y que dejó casi medio centenar de fallecidos.

Según los datos publicados hoy por el Ejército tailandés, casi 440.000 personas han sido evacuadas de cinco -de un total de siete- provincias que colindan con Camboya.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Camboya también confirmó hoy que los enfrentamientos prosiguen en varias regiones de su territorio.

Camboya urge a "resolver los problemas de manera pacífica" con el objetivo de proteger "la soberanía y la estabilidad del territorio y la seguridad del pueblo camboyano", apunta el ministerio en un comunicado.

En octubre, los primeros ministros de ambos países firmaron en Malasia un acuerdo de paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien Camboya nominó al Nobel de la Paz por su mediación, usando los aranceles como baza para presionar a las dos partes a alcanzar una solución.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia. EFE

vk-nc/pav/rrt

(foto)(vídeo)