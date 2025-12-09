Martes 9 de diciembre de 2025

Redacción deportes. El Bayern Múnich, tercer clasificado, recibe este martes al Sporting de Lisboa, octavo; el Barcelona al Eintracht Fráncfort; el Inter, cuarto, a un Liverpool en horas bajas; y el Chelsea, séptimo, visita al Atalanta italiano en Bérgamo en los partidos más destacados de este martes en la sexta jornada de la Liga Campeones.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Bayern Múnich, tercer clasificado, recibe este martes al Sporting de Lisboa, octavo; el Barcelona al Eintracht Fráncfort; el Inter, cuarto, a un Liverpool en horas bajas; y el Chelsea, séptimo, visita al Atalanta italiano en Bérgamo en los partidos más destacados de este martes en la sexta jornada de la Liga Campeones.

FÚTBOL HAITÍ

Puerto Príncipe. A pesar de la falta de infraestructuras y la violencia que imponen las temidas bandas armadas, el fútbol sigue siendo en Haití un deporte muy querido, practicado y seguido por todas las clases sociales.

FÚTBOL PERÚ

Lima. El seleccionador interino de Perú y director del Departamento de Selecciones de Menores comparece en rueda de prensa sobre la Supercopa sub-13, en la participa el ecuatoriano Independiente del Valle, el colombiano Once Caldas y la Universidad de Chile.

FÚTBOL ESTADOS UNIDOS

Miami (EE.UU.). Comienza la Copa Messi en Miami, un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, y en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

BALONCESTO NBA CUP

Redacción Deportes. Los Oklahoma City Thunder, intratables con un imponente 23-1, y los Lakers, en busca de su segundo título, son las grandes atracciones de los 'playoffs' de la NBA Cup, que arrancan este martes con los cuartos de final del Este: Orlando Magic-Miami Heat y Toronto Raptors-New York Knicks.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA Cup. 1/4 final: Orlando Magic-Miami Heat (23.00 GMT) y Toronto Raptors-New York Knicks (03.00 GMT del miércoles).

BALONMANO

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). (FOTO).

FÚTBOL

- Liga Campeones. 6ª jornada (FOTO): Kairat Almaty-Olympiacos (15.30 GMT), Bayern Múnich-Sporting (17.45) y Mónaco-Galatasaray, Atalanta-Chelsea, Barcelona-Eintracht Fráncfort, Inter-Liverpool, PSV Eindhoven-Atlético de Madrid, Tottenham-Slavia Praga y Union St. Gilloise-Marsella (20.00).

- España. Sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (12.00 GMT. Ciudad del Fútbol).

- Liga Europa. Presentación de la sexta jornada.

- Estados Unidos. Comienza la Copa Messi en Miami, un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, y en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

- El seleccionador interino de Perú y director del Departamento de Selecciones de Menores comparece en rueda de prensa sobre la Supercopa sub-13, en la participa el ecuatoriano Independiente del Valle, el colombiano Once Caldas y la Universidad de Chile.

- Haití.  A pesar de la falta de infraestructuras y la violencia que imponen las temidas bandas armadas, el fútbol sigue siendo en Haití un deporte muy querido, practicado y seguido por todas las clases sociales.  (FOTO) (VÍDEO)

OLIMPISMO

- Reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, en su sede de Lausana (Suiza) (y 10).

