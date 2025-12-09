Nominado de Trump avanza y queda a un paso de encabezar la NASA

Isaacman, empresario multimillonario y participante en dos misiones espaciales privadas a bordo de cohetes SpaceX, ha contado con el respaldo explícito de Elon Musk, quien ha elogiado su visión para el futuro de la exploración espacial.

Washington, 8 dic (EFE).- El Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte aprobó este lunes, por 18 votos a favor y 10 en contra, la nominación de Jared Isaacman, propuesto por el presidente, Donald Trump, como próximo administrador de la NASA, en un proceso marcado por el apoyo unánime de los republicanos y divisiones entre los demócratas.

Al margen del apoyo republicano, solo tres demócratas del comité votaron a favor: Maria Cantwell, Tammy Baldwin y John Fetterman.

El resultado refleja una ligera caída respecto al obtenido en abril, cuando Isaacman superó su primera audiencia de confirmación con un voto más. Aquel proceso quedó inconcluso después de que Trump retirara sorpresivamente su nominación antes de que llegara al pleno del Senado, lo que dejó a la NASA sin un administrador permanente durante meses.

Tras revertir su decisión en noviembre, Trump volvió a nominar a Isaacman, pero el respaldo no fue idéntico al de la primera ronda. Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey que entonces apoyó al candidato, votó esta vez en contra, evidenciando el cambio en la posición de algunos legisladores.

Con el visto bueno del comité, la nominación se dirige ahora al pleno del Senado, donde se definirá si Isaacman asume finalmente el liderazgo de la agencia espacial estadounidense.

Su confirmación daría a la NASA una dirección estable en un momento crítico para sus programas lunares, su cooperación con el sector privado y las decisiones estratégicas sobre la futura exploración espacial. EFE

