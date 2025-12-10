Miércoles 10 de diciembre de 2025

FÚTBOL LIGA CAMPEONES

Redacción Deportes. El Arsenal, líder de la fase de liga de la Liga de Campeones y único equipo con pleno de cinco victorias, visita este miércoles al Club Brujas belga en la sexta jornada y en busca del sexto triunfo. Además, el defensor del título, el París Saint Germain, visita al Athletic de Bilbao, y el Real Madrid, quinto en la tabla pero inmerso en un momento de tensión, recibe en el Bernabéu a un Manchester City de Pep Guardiola que quiere ahondar en la herida del equipo de Xabi Alonso.

FÚTBOL COPA INTERCONTINENTAL

Redacción Deportes. El Cruz Azul mexicano y el Flamengo brasileño se enfrentan este miércoles en Doha en un duelo cuyo ganador accederá a las semifinales de la Copa Intercontinental, en las que el sábado será el rival Pyramids egipcio para intentar citarse con el París Saint-Germain en la final.

FÚTBOL ESTADOS UNIDOS

Miami. Miami acoge la 'Copa Messi' un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami

BALONCESTO NBA CUP

Redacción Deportes. Los partidos entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns (01.30) y entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs (04.00) completan este miércoles los cuartos de final de la tercera edició de la NBA Cup, un torneo creado por la NBA para dar más atractivo y competencia al primer tramo de su larga temporada. Los cuatro semifinalistas se citarán el sábado en Las Vegas, sede también de la gran final del martes de la próxima semana.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA Cup. 1/4 final: Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (00.30 GMT del jueves) y Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs (03.00).

FÚTBOL

- Liga Campeones. 6ª jornada (FOTO): Qarabag-Ajax y Villarreal-Copenhague (17.45 GMT) y Athletic-París Saint Germain, Bayer Leverkusen-Newcastle, Benfica-Nápoles, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, Club Brujas-Arsenal, Juventus-Pafos y Real Madrid-Manchester City (VÍDEO) (RP EN DIRECTO) (20.00).

- Copa Intercontinental: Cruz Azul-Flamengo, en Doha (17.00 GMT).

- Liga Europa. Previas de los partidos de la sexta jornada Dinamo Zagreb-Betis y Celta-Bolonia.

- Liga Conferencia. Previa del partido de la quinta jornada Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano.

- Copa Chile. Final: Huachipato-Limache (23.00 GMT).

- Costa Rica. Semifinales, ida: Liberia-Alajuelense (02.00 GMT del jueves).

OLIMPISMO

- Acaba la reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, en su sede de Lausana (Suiza).

