China cierra investigación 'antidumping' al cerdo europeo y evalúa aranceles definitivos

La investigación, abierta por el Ministerio de Comercio chino en 2023 y prorrogada en junio de este año hasta hoy en vista de la "complejidad" del caso, analiza si las exportaciones europeas de carne de cerdo y productos derivados han incurrido en prác...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 16 dic (EFE).- China concluye este martes la investigación 'antidumping' sobre las importaciones de cerdo europeo en represalia por las tasas de la Unión Europea (UE) a los vehículos eléctricos chinos, que podría consolidar los aranceles temporales de hasta un 62,4 % impuestos el pasado septiembre, una medida que afectó a España como principal exportador de estos productos al gigante asiático.

La investigación, abierta por el Ministerio de Comercio chino en 2023 y prorrogada en junio de este año hasta hoy en vista de la "complejidad" del caso, analiza si las exportaciones europeas de carne de cerdo y productos derivados han incurrido en prácticas de competencia desleal y si estas han causado perjuicios a la industria local, según las autoridades.

A la publicación de este artículo, el Ministerio de Comercio chino no había anunciado todavía si la conclusión del plazo de investigación dará paso a la imposición de aranceles definitivos, al archivo del expediente o a una nueva prórroga del proceso.

El proceso abarca carne y subproductos porcinos refrigerados o congelados, así como grasas y vísceras. Ya en septiembre, Pekín anunció la imposición de aranceles provisionales de hasta el 62,4 % a las importaciones europeas del sector.

Las tasas más elevadas se aplicaron a las empresas que no cooperaron con la investigación, mientras que las compañías participantes afrontan gravámenes del 20 %, salvo las seleccionadas como muestra, con aranceles que oscilan entre el 15,6 % y el 32,7 %.

Entre los países más afectados figura España, que se ha consolidado en los últimos años como el mayor proveedor de productos porcinos a China, especialmente de despojos como orejas, morros o patas, con escasa salida en Europa pero alta demanda en el asiático.

En 2024, España exportó unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total exportado y el 12,5 % del valor de las ventas exteriores del sector, según datos citados por la patronal porcina Interporc.

Represalias por los eléctricos

La investigación sobre el cerdo forma parte de un paquete más amplio de medidas comerciales adoptadas por Pekín en respuesta a la investigación 'antidumping' y a los aranceles consiguientes impuestos en octubre de 2024 por Bruselas a los vehículos eléctricos fabricados en China, en una votación en la que España se abstuvo.

Además de la carne de cerdo, la predilecta de los habitantes chinos, las autoridades chinas han abierto pesquisas 'antidumping' o antisubvenciones contra otros productos europeos, como el brandy y determinados productos lácteos.

Estas medidas se han sumado a otras fuentes de tensión en la relación entre Pekín y Bruselas, como los controles chinos a la exportación de tierras raras y materiales estratégicos, las restricciones de acceso al mercado denunciadas por empresas europeas o las disputas en torno a cadenas de suministro. EFE

aa/vec/sbb