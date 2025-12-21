Ente electoral denuncia graves retrasos en escrutinio especial de elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 20 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció este sábado que continúan los "graves retrasos en el escrutinio especial" de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y que hay un "clima de intimidación" en el Centro Logístico Electoral (CLE).

"Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un Consejero" (Marlon Ochoa, representantes del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación, Libre), indicó la consejera Ana Paola Hall en un mensaje en la red social X.

Agregó que "a estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones".

Hall señaló que el CNE continúa "enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral" y que "aumentan las presiones" para que ella y la también consejera Cossette López, asistan "de forma presencial de una sesión de pleno" de ese organismo.

"Es legal y normal sesionar vía virtual ¿Por qué hoy un Consejero insiste tanto en que acudamos personalmente? Qué difícil es no concluir que se pretende que ambas caigamos en una trampa de la cual no podamos salir, y eso haga imposible que el proceso electoral avance", advirtió Hall, quien representa al Partido Liberal.

Hall también denunció que el turno A de hoy acreditado en el escrutinio especial, de las 07:00 a las 19:00 horas locales (13:00 a 01:00 GMT), con casi 100 Juntas conformadas, procesó aproximadamente 112 actas presidenciales, algo que calificó de "inaudito, cuando el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio".

"Repito que todos los miembros de Juntas especiales son propuestas por partidos políticos. A los Partidos se les hace un urgente y enfático llamado para que, de forma inmediata, sustituyan a los miembros de Juntas que se están prestando a estas lamentables acciones", acotó la consejera presidenta.

El escrutinio especial para 2.792 actas electorales con inconsistencias estaba previsto para iniciar el sábado 13 de diciembre, pero inició el pasado jueves.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja con el 40,29 % a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma el 39,57 %, cuando se han escrutado el 99,86 % de las actas.

La candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, en el tercer lugar, acumula el 19,13 %, según el informe preliminar oficial del CNE, que se está actualizando frecuentemente. EFE

