119-103. Gilgeous-Alexander se hace centenario en la victoria de Thunder ante Grizzlies

Miami (EE.UU.), 22 dic (EFE).- Los Oklahoma City Thunder se rehicieron de su derrota el pasado viernes ante los Minnesota Timberwolves derrotando este lunes por 119-103 a los Memphis Grizzlies, en una noche en la que Shai Gilgeous-Alexander alcanzó 100 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos.

Solo Wilt Chamberlain, el hombre que suele estar en la cima de la mayoría de récords imposibles de la NBA, superó esa marca, cuando firmó 126 partidos consecutivos entre 1961 y 1963.

El actual MVP de la NBA lo logró además con una canasta marca de la casa, un tiro en suspensión desde el tiro libre tras un paso atrás que evitó que su defensor pudiera taponar su intento.

El escolta fue el máximo anotador de los Thunder con 31 puntos, y se quedó cerca del triple-doble al sumar 10 rebotes y 8 asistencias. Jalen Williams, con 20 anotaciones, fue la segunda arma en ataque de los campeones.

En los Grizzlies, la anotación estuvo más repartida, con seis jugadores alcanzando los dobles dígitos de anotación. Cedric Coward, con 16 puntos y 8 rebotes, y Kentavious Caldwell-Pope, con 16 puntos y un 5 de 6 en triples, fueron los que más anotaron.

El español Santi Aldama, que venía de batir su récord anotador en la NBA contra los Washington Wizards el pasado sábado, con 37 puntos, firmó una noche gris en la que se quedó en 9 puntos y 7 rebotes, con un 4 de 13 en el tiro.

El triunfo de los Thunder se fraguó en los minutos finales del segundo cuarto, tras un parcial de 18-9 cuando el marcador apenas reflejaba cuatro puntos de ventaja a falta de 5:09 minutos (49-45).

Los Grizzlies habían salido dominando de inicio el encuentro y llegaron a 5 puntos por delante con el 9-14, pero los locales respondieron y pronto igualaron el partido.

Los de Memphis amenazaron con la remontada en el último periodo, cuando Caldwell-Pope anotó un triple en carrera que puso el 101-97 en el marcador, pero Gilgeous-Alexander y Brander Carlson replicaron con dos anotaciones de tres seguidas que cerraron cualquier amago de sorpresa.

Los Thunder (26-3) evitaron perder un nuevo partido tras la derrota en el último encuentro en Minnesota. Antes del partido ante los Grizzlies sumaban dos encuentros perdidos de los últimos tres disputados.

Esa otra derrota llegó ante los San Antonio Spurs en las semifinales de la NBA Cup, mismo rival ante el que se enfrentarán el día de Navidad.

Por su parte, los Grizzlies se mantienen en la lucha por el 'play-in' con un balance de 13 victorias y 16 derrotas. Han ganado 9 de los últimos 14 encuentros.EFE

