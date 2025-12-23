Martes 23 de diciembre de 2025

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. Los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra se completan este martes con el duelo en Londres entre el Arsenal y el Crystal Palace, cuyo ganador será el rival del Chelsea en las semifinales, para la que ya están citados el Newcastle y el Manchester City.

.

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. Continúa la Copa de África de Naciones, que se juega en Marruecos, con los primeros partidos de los grupos C, Nigeria-Tanzania y Túnez-Uganda, y D, Senegal-Botsuana y República Democrática del Congo-Benin.

.

RESÚMENES DEL AÑO AMÉRICA

Redacción Deportes. Diciembre comenzó con la expectativa del sorteo del Mundial de fútbol de 2026, en Washington, donde se definieron los 12 grupos y el calendario del torneo, y en los días siguientes la MLS coronó al Inter Miami en el que brilló Lionel Messi, además de marcar el retiro de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. Por Gabrirel Briceño Fernández.

---------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- NBA: Charlotte Hornets-Washington Wizards y Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets (00.00 GMT), Atlanta Hawks-Chicago Bulls (FOTO), Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans, Indiana Pacers-Milwaukee Bucks y Miami Heat-Toronto Raptors (00.30), Dallas Mavericks-Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves-New York Knicks (01.00), San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (01.30), Phoenix Suns-Los Angeles Lakers y Utah Jazz-Memphis Grizzlies (02.00), Portland Trail Blazers-Orlando Magic y Sacramento Kings-Detroit Pistons (03.00) y Los Angeles Clippers-Houston Rockets (03.30).

- Euroliga. 18ª jornada: Fenerbahçe-Barça (17.45 GMT) y Valencia Basket-Baskonia (FOTO) (19.00).

.

CICLISMO

- Ciclocrós. Superprestigio. Prueba en Heusden-Zolder (Bélgica).

.

FÚTBOL

- Inglaterra. Copa Liga. Cuartos final: Arsenal-Crystal Palace (20.00 GMT).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo C Nigeria-Tanzania (12.00 GMT), Túnez-Uganda (FOTO) (14.30); Grupo D Senegal-Botsuana (17.00), RD Congo-Benin (19.30). (FOTO)

- Portugal. 15ª jornada: Vitória Guimaraes-Sporting CP (20.45 GMT). (FOTO)

.

POLIDEPORTIVO

- Resúmenes del año América. Diciembre definió el sorteo del Mundial y dio más brillo a Messi en la coronación del Inter Miami. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

----------------------------------------------------------------

