Rusia eleva a 137 millones de toneladas de grano su pronóstico de cosecha para 2025

Moscú, 23 dic (EFE).- La cosecha de grano en Rusia en 2025 será de 137 millones de toneladas netas, dos millones más que el anterior pronóstico, informó este martes el viceprimer ministro ruso, Dmitri Pátrushev, en una entrevista al periódico Izvestia.

"Este año los granjeros rusos han vuelto a darnos un motivo para el orgullo. Incluso pese a todas las inclemencias climáticas que enfrentaron. En varias regiones hubieron heladas, sequía, fuertes lluvias y nevadas tempranas. Sin embargo, la cosecha neta de este año debe ser de 137 millones de toneladas", sostuvo.

Señaló que se trata de "uno de los resultados más significativos de los últimos tiempos".

"De no haber sido por el clima adverso, la cosecha hubiera sido varios millones de toneladas mayor", dijo.

Aseveró que este resultado se debe "al trabajo conjunto del sector agrícola y el Estado".

"Juntos creamos un potente sistema de apoyos estatales, para que los mecanismos sean realmente demandados y dirigidos. Para garantizar cosechas equilibradas se controla la estructura de las superficies de siembra, se estimula la implantación de tecnologías modernas y se fortalece la base científica nacional", indicó.

Además, señaló que en la actualidad se trabaja para reducir la influencia del factor climático en las cosechas.

El viceprimer ministro señaló que los pronósticos de exportación de grano ruso durante la temporada agrícola actual (1 julio 2025-30 junio 2026) ascienden a los 53-55 millones de toneladas, la media de los últimos cinco años.

Señaló que no se puede incrementar la productividad del sector agropecuario solo a partir de una mayor escala, y llamó a utilizar nuevas tecnologías que incrementen la eficacia de este proceso. EFE

