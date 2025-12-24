Defensa de familias de niños desaparecidos en Ecuador ve "histórico" fallo a militares

Guayaquil (Ecuador), 23 dic (EFE).- El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, la organización que defendió legalmente a las familias de los cuatro niños afrodescendientes desaparecidos en 2024, calificó este martes de "histórico" el fallo que declaró culpables a dieciséis militares que detuvieron de manera irregular a los menores, quienes días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.

"Este fallo resulta histórico frente a otros casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Ecuador, en los que la etapa de juicio ha tomado décadas hasta emitir una sentencia; y, además, la mayoría de los procesados permanecen prófugos", escribió la organización en un comunicado.

El lunes, un tribunal sentenció a 34 años y ocho meses de prisión a once soldados, y a 30 meses a cinco militares más que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), por ser autores directos de la desaparición forzada de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, a quienes detuvieron la noche del 8 de diciembre del año pasado en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil.

En lugar de entregarlos a la Policía, los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los golpearon, los obligaron a desnudarse y los abandonaron.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

El fiscal Christian Fárez dijo durante el juicio que los soldados expusieron a los niños a un "alto riesgo" al dejarlos en esa "zona de peligro" y que su asesinato se pudo haber evitado si eso no hubiera sucedido, algo que fue ratificado por el tribunal.

El CDH destacó que la sentencia incluye dos obligaciones del Estado: unas disculpas públicas que deberán dar las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en las que se deberá recalcar la inocencia de los menores, ya que los militares dijeron que los habían detenido porque supuestamente estaban robando.

Y una "ceremonia de desagravio" que se deberá realizar en la base de Taura, en la que también deberá colocarse una placa con los nombres de los niños.

La ministra de Gobierno ecuatoriana, Nataly Morillo, descartó este martes que tras la sentencia se vaya a producir la salida del titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien desde el inicio apoyó a los soldados.

"¿Por qué tendría que salir del Gabinete?", cuestionó Morillo en una entrevista con radio Armónica, donde señaló que Defensa había señalado en un comunicado que respetaría la sentencia. EFE

