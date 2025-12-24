España pide a Japón mantener importaciones de jamón serrano pese a brote de peste porcina

En una reunión mantenida la víspera, el embajador de España en Tokio, Íñigo de Palacio, transmitió al ministro japonés de Agricultura, Norikazu Suzuki, un mensaje de su homólogo español, Luis Planas, solicitando que las importaciones de jamón continúen...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tokio, 24 dic (EFE).- El Gobierno español ha pedido a las autoridades japonesas mantener las importaciones de jamón serrano pese al brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes declarado a finales de noviembre en la región de Cataluña (noreste), confirmó este miércoles a EFE una portavoz del Ministerio de Agricultura japonés.

En una reunión mantenida la víspera, el embajador de España en Tokio, Íñigo de Palacio, transmitió al ministro japonés de Agricultura, Norikazu Suzuki, un mensaje de su homólogo español, Luis Planas, solicitando que las importaciones de jamón continúen, a pesar de la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados españoles vigente desde el 28 de noviembre.

El embajador agradeció además a Suzuki que el archipiélago haya hecho una excepción con el jamón envasado antes de la fecha en que entró en vigor la suspensión, detalló la portavoz.

El ministro, por su parte, explicó la preocupación de su país, uno de los pocos lugares del mundo que no han registrado casos de PPA, por el brote, y destacó la importancia de que las autoridades sanitarias de ambos países compartan constantemente información sobre el tema basándose en criterios científicos.

El Gobierno japonés, que no admite la regionalización de las importaciones, suspendió hasta nuevo aviso la entrada de productos porcinos españoles el pasado 28 de noviembre, una situación que ya está obligando a las empresas japonesas del sector a buscar alternativas.

En 2024, un 70 % de las importaciones de jamón curado seco procedieron de España, mientras que la carne de cerdo representó un 17 % del total, por lo que las autoridades japonesas temen que la medida obligue a subir los precios de los productos porcinos en el país.

Tras la declaración del foco de peste porcina en Cataluña, que llevaba más de treinta años libre de la enfermedad, varios países impusieron restricciones al porcino español.

Por el momento, siguen bloqueados más de un centenar de certificados sanitarios de exportación por cerca de 40 países.

Ya son 27 los casos positivos de PPA detectados en España, que se limitan solo a jabalíes salvajes, aunque la elevada contagiosidad de la enfermedad ha puesto en alerta a las granjas de cerdos próximas al foco inicial del brote. EFE

yk-jdg/rfg