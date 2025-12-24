Justicia chilena fecha para enero audiencia por caso exsubsecretario acusado de violación

Santiago de Chile, 23 dic (EFE).- La Justicia chilena fechó para enero próximo la audiencia en la que se definirá si se reabre la indagatoria contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual de una subalterna, informaron este martes desde tribunales.

Esta instancia surge luego de que la Fiscalía Centro Norte presentara formalmente la acusación contra Monsalve durante el día de ayer y solicitara penas que suman 14 años de prisión efectiva, lo que llevó a su defensa a pedir la reapertura del caso, según medios locales.

A través de esta audiencia, el tribunal evaluará si corresponde realizar nuevas diligencias y establecer plazos de investigación, paso previo a la eventual audiencia de preparación del juicio oral, proceso que podría iniciarse en marzo.

Monsalve, de 60 años, cumplió la cautelar de prisión preventiva entre noviembre de 2024 y mayo de este año en la cárcel Capitán Yáber en la capital, medida revocada por la Corte Suprema y sustituida por arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional.

El médico de profesión y expulsado del Partido Socialista tras conocerse el caso, era el encargado de gestionar el combate contra el crimen organizado y se perfilaba como uno de los rostros con mayor proyección del gobierno progresista de Gabriel Boric.

Las acusaciones en su contra se dieron a conocer en octubre del año pasado cuando la prensa local publicó que una de las asesoras del exsubsecretario le denunció por supuesta violación en la habitación de un hotel y este renunció al cargo.

El ‘Caso Monsalve’ ha sido uno de los golpes más duros que ha enfrentado el Gobierno de Boric y sacudió hasta las esferas más altas de La Moneda, incluido el propio gobernante, por haberse demorado dos días en cesar al exsubsecretario y por la gestión de un asunto tan extremadamente sensible para la izquierda como es el de la violencia machista. EFE

