Miércoles, 24 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Belén.- La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebra este miércoles una anhelada Nochebuena; tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que devastó la Franja y causó más de 70.000 muertos.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside en la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo, la tradicional misa nocturna con la que la Iglesia católica conmemora el nacimiento de Jesús, en la que será su primera Navidad al frente del pontificado iniciado en mayo pasado.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Leópolis (Ucrania).- Millones de ucranianos pasan la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero, después de otro ataque ruso contra la infraestructura energética.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, entrega en el Kremlin medallas estatales a personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte ruso.

Tokio.- Paseos de la mano, tarta de fresas y nata e iluminación navideña inundan las calles de Japón, donde este miércoles de Nochebuena tiene muy poco de festividad religiosa y para muchos es la noche más romántica del año, pero que tiene en el archipiélago un oscuro reverso: el fenómeno 'Kuribocchi' o las personas que pasan en soledad este festivo.

Londres.- Un grupo de amigos en plena crisis de mediana edad, una anaconda gigante y una película dentro de otra: así es la nueva 'Anaconda’ que protagonizan los estadounidenses Jack Black y Paul Rudd, quienes explican a EFE las claves de esta comedia de acción que llega a los cines en Navidad.

Madrid.- El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace un repaso del año desde el punto de vista institucional, político, económico y social y en el que también reflexiona sobre los retos del próximo año para España.

Belén (Cisjordania).- La ciudad palestina de Belén, lugar de nacimiento de Jesús según la tradición cristiana, se prepara desde por la mañana para recibir la llegada del patriarca latino.

Nápoles (Italia).- Nápoles encabeza la lista de municipios que más gastan en Navidad en Italia, con una inversión de 4,8 millones de euros.

Sao Paulo (Brasil).- Un clic, un enlace de pago y un código de seguimiento: el ritual es el mismo pero, en las pantallas de las familias de los presos, el carro de compras en línea se llena de productos de primera necesidad que atienden a estrictas normas de seguridad.

Lima.- Más de 10.000 kilómetros separan las mesas de Perú e Italia, pero en Navidad hay un elemento común en el mantel: el panetón o panettone, el pan dulce relleno con pasas y frutas confitadas que se disfruta a ambos lados del Atlántico como herencia de la migración del país europeo en el siglo XIX y que actualmente llega a millones de hogares.

Asia (varios países).- Países asiáticos, muchos de ellos de mayoría budista o musulmana, se unen al festivo espíritu navideño.

Centro Espacial Satish Dhawan (India).- La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) lanzó con éxito este miércoles un satélite de comunicaciones estadounidense de próxima generación en una importante misión comercial para su sector espacial.

Quito.- En una casa patrimonial construida hace unos 200 años, en pleno Centro Histórico de Quito, trabaja Antonio Cuesta, un restaurador a quien algunos de sus clientes le dicen "doctor" porque cura reliquias, revive imágenes coloniales y devuelve la memoria a piezas que parecían condenadas al olvido.

