Miércoles 24 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. La primera tanda de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos se completa este miércoles con dos del Grupo E, Argelia-Sudán y Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, y otros dos del F, Costa Marfil-Mozambiq...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL COPA ÁFRICA

Redacción Deportes. La primera tanda de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos se completa este miércoles con dos del Grupo E, Argelia-Sudán y Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, y otros dos del F, Costa Marfil-Mozambique y Camerún-Gabón.

(Texto) (Foto)

.

RESUMEN AÑO POLIDEPORTIVO

Madrid. Tadej Pogacar, Armand Duplantis, Faith Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone, Ousmane Dembélé, Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Leon Marchand, Summer Mcintosh o Lando Norris brillaron intensamente con sus títulos y nuevos récords conseguidos durante 2025 en el panorama deportivo internacional. Por Olga Martín.

(Texto) (Fototeca)

.

RESUMEN AÑO BALONCESTO NBA

Washington. El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers sacudió los cimientos de la NBA y marcó el arranque de un 2025 tan imprevisible como intenso, un año en el que los Oklahoma City Thunder desafiaron la lógica antidinastías de la liga y en el que Adam Silver dirigió su mirada hacia Europa con la ambición de impulsar una nueva competición en el viejo continente. Por Albert Traver.

(Texto) (Fototeca)

---------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AJEDREZ

- Previa de los Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz, que se disputan en Doha del 25 al 31 de diciembre.

.

FÚTBOL

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo E Argelia-Sudán (FOTO) (12.00 GMT), Burkina Faso-Guinea Ecuatorial (14.30), Grupo F Costa Marfil-Mozambique (17.00) y Camerún-Gabón (19.30). (FOTO)

.

POLIDEPORTIVO

- Resúmenes del año: Protagonistas. Pogacar, Duplantis, McLaughlin, Marchand, Sabalenka y Norris, los nombres de 2025. Por Olga Martín.

- Resúmenes año. Baloncesto NBA. Del bombazo de Doncic al auge de una dinastía en Oklahoma, el 2025 en la NBA.

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com